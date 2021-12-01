George Clooney: MeToo sayesinde insanlar artık pislik gibi davranamıyor

Ancak film endüstrisinde hala değişikliklere ihtiyaç olduğunu da belirten ünlü aktör, “Başka bir şeyin ne kadar yanlış gittiğini gördüğümüzde durumu anlayacağız. Eminim daha fazlası vardır ve birileri bize söyler, o zaman buna dikkat etmemiz gerekir” diye konuştu.