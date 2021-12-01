George Clooney: MeToo sayesinde insanlar artık pislik gibi davranamıyor

ABD’li aktör George Clooney, tüm dünyayı etkisi altına alan kadınların cinsel istismarcılarını ifşa etmesiyle başlayan MeToo hareketinin etkisi hakkında konuştu. 60 yaşındaki oyuncu artık insanların iş yerinde pislik gibi davranamadığını söyledi.

Haberler 01.12.2021 - 09:49

George Clooney: MeToo sayesinde insanlar artık pislik gibi davranamıyor - 1

yıldızı George Clooney, 2017’de film yapımcısı Harvey Weinstein’a yönelik 80’den fazla kadının cinsel istismar suçlamasında bulunmasının ardından başlayan MeToo (Ben de) hareketinin insanların iş yerinde pislik gibi davranmasını engellediğine inandığını açıkladı.

George Clooney: MeToo sayesinde insanlar artık pislik gibi davranamıyor - 2

Sunday Times Culture dergisine konuşan oyunvu, “Weinstein'ın yaptığı korkunç şeylerin üstüne, iş yerinde bir pislik olmak artık kabul edilebilir değil. Patron olman insanlarla cinsel ilişki yaşayabileceğin anlamına gelmez. Artık bir pislik olmaktan kurtulamazsın, ispiyonlanırsın” dedi.

George Clooney: MeToo sayesinde insanlar artık pislik gibi davranamıyor - 3

Clooney, 2017’de Weinstein skandalının ardından kadınların patronlarının ya da ünlü isimlerin cinsel istismarını ifşa etmesiyle başlayan MeToo hareketinin etkisiyle kadınları iş yerinde vahşi erkeklerden korumak için daha fazla önlem alındığını düşündüğünü söyledi.

George Clooney: MeToo sayesinde insanlar artık pislik gibi davranamıyor - 4

Clooney, “Artık bir yapımcının otel odasında genç bir kızla tek başına oyuncu seçimi yaptığını hayal edemiyorum. Değişim doğru yönde ilerliyor” diye konuştu.

George Clooney: MeToo sayesinde insanlar artık pislik gibi davranamıyor - 5

Ancak film endüstrisinde hala değişikliklere ihtiyaç olduğunu da belirten ünlü aktör, “Başka bir şeyin ne kadar yanlış gittiğini gördüğümüzde durumu anlayacağız. Eminim daha fazlası vardır ve birileri bize söyler, o zaman buna dikkat etmemiz gerekir” diye konuştu.

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