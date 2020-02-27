George Clooney'den çocuk işçi açıklaması: Şaşırdım ve üzüldüm

Danışmanı ve reklam yüzü olduğu şirketin kahve aldığı yerlerde çocuk işçi çalıştırıldığını öğrenen George Clooney, "Şaşırdım ve üzüldüm" ifadelerini kullandı. Nespresso'dan da çocuk işçi çalıştırılmasının kabul edilemez olduğu ve çalıştıran çiftlikleri belirlemek için soruşturma açıldığı buralardan bir süre kahve alımının durdurulacağı açıklandı.

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27.02.2020 - 08:52

George Clooney'nin danışmanı ve reklam yüzü olduğu Nespresso'nun Guatemala'da çocuk işçi çalıştırılan çiftliklerden kahve aldığı ortaya çıktı.

Soru işaretleri, şirketin yönetiminde yer alan ve reklam yüzü olan Hollywood yıldızı George Clooney'e yöneldi.

George Clooney, şirket için Guatemala'da çocuk işçi çalıştırıldığı haberi karşısında üzüldüğünü söyledi.

Kahvenin düzgün yönetilen, sürdürülebilirlik ilkesiyle çalışan çiftliklerden edinilmesini garantiye almakla sorumlu olan şirket sürdürülebilirlik danışma kurulunun üyesi olan Clooney, "7 yıl önce başladığında büyük bir proje olduğunu biliyorduk ve dürüst olmak gerekirse bu haberi görünce şaşırdım ve üzüldüm" dedi.







"Açıkçası bu kurulun ve bu şirketin daha yapması gereken çok iş var ve o işler yapılacak" vurgusu yapan Oscar ödüllü yıldız, haberi hazırlayan gazeteci Anthony Barnett'ın bu çalışma koşullarını soruşturmaya devam etmesi ve düzelmedikleri takdirde bildirmesi temennisinde bulundu.







Son reklamda Taht Oyunları (Game Of Thrones) dizisinin kadrosundan Natalie Dormer ile birlikte oynayan Clooney, şirketin sürdürülebilirlik politikasının dünya çapında binlerce kahve çiftliğinde emek verenlerin hayatlarını ve geçimlerini düzelttiğini savundu.



Nespresso'dan da çocuk işçi çalıştırılmasının kabul edilemez olduğu ve çalıştıran çiftlikleri belirlemek için soruşturma açtığı açıklaması geldi.

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