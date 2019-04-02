George Clooney'den otellere boykot çağrısı
ntv.com.tr
Ünlü oyuncu George Clooney, Asya ülkesi Brunei'de LGBTİ bireylere yönelik şiddeti meşrulaştıran yasal düzenlemeler nedeniyle Brunei Sultanı'nın sahibi olduğu iki otel için boykot çağrısı yaptı.
-
1
Hollywood’un ünlü oyuncusu George Clooney, Asya ülkesi Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah’ın sahibi olduğu otellere boykot çağrısı yaptı. Clooney, Beverly Hills Hotel ve Hotel Bel-Air’i boykot çağrısının gerekçesini, “Brunei’deki LGBTİ bireylere yönelik şiddeti legalize eden yasal düzenlemeler” olarak açıkladı.
-
2
57 yaşındaki ABD’li aktör, boykot çağrısının ardından, otellerde çalışan masum insanların durumdan etkilenebileceği endişesini anladığını belirterek, “Kaygıları paylaşıyorum fakat dünyanın beşinci en zengin ülkesinde, bu hafta, bir kadının, eşcinsel olduğu için boynuna kadar gömülüp 25 adam tarafından öldürene kadar kafasının taşlanması anlaşılmaz bir şey. Bu argüman 1955 yılındaki Montgomery Otobüs Boykotu’nda da kullanıldı. Ve evet, pek çok çalışkan ve masum otobüs şoförü zarar görmüştü ama hiç kimse boykotun çok daha büyük bir iyilik için olmadığını iddia edemezdi” dedi.
-
3
Clooney ayrıca, otellerin sadece zenginlerin erişimine açık olmasına rağmen, sinema stüdyoları gibi şirketlerin de otellerle işlerini durdurmasını umduğunu belirtti.
-
4
Ünlü aktör, “Sultan’ın boykottan zarar görmeyeceği bir gerçek ama para harcadığı şirketlerin puanlarının düşmesi muhtemel. İşte bir boykotun yaptığı budur” dedi.
-
5
Clooney, başka ülkelerin de Brunei Sultanı’nı durdurma hareketine katılmasını umduğunu belirtti.
-
6
Oscar’lı oyuncu şunları söyledi: “Kötü insanları iyi yapamazsınız ama iyi insanların suç ortağı olmasına engel olabilirsiniz. Size bir resim çizeyim: Bundan 20 yıl sonra çocuğunuz şöyle soracak: ‘Tüm bu harika otellere sahip olan adamın eşcinselleri taşladığı doğru mu?’. Ve siz de ‘Evet’ diyeceksiniz. Bir sonraki soru şu olacak: ‘Sen yine de oraya gittin mi?’”