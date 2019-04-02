George Clooney'den otellere boykot çağrısı

57 yaşındaki ABD’li aktör, boykot çağrısının ardından, otellerde çalışan masum insanların durumdan etkilenebileceği endişesini anladığını belirterek, “Kaygıları paylaşıyorum fakat dünyanın beşinci en zengin ülkesinde, bu hafta, bir kadının, eşcinsel olduğu için boynuna kadar gömülüp 25 adam tarafından öldürene kadar kafasının taşlanması anlaşılmaz bir şey. Bu argüman 1955 yılındaki Montgomery Otobüs Boykotu’nda da kullanıldı. Ve evet, pek çok çalışkan ve masum otobüs şoförü zarar görmüştü ama hiç kimse boykotun çok daha büyük bir iyilik için olmadığını iddia edemezdi” dedi.