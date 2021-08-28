George Floyd vakası: NBA yıldızı Jaxon Hayes'e gözaltının görüntüleri yayınlandı

ABD’nin Los Angeles kentinde aile içi şiddet gerekçesiyle gözaltına alınan ve polis tarafından direndiği için şok tabancısıyla elektrik verilen NBA’in yıldız oyuncusu Jaxon Hayes’in polis kamerası görüntüleri paylaşıldı. Kamuoyuna 'NBA'de George Floyd Vakası' olarak yansıyan olayın görüntülerinde, Hayes’in birkaç defa “Nefes alamıyorum” dediği duyuluyor.

DHA 28.08.2021 - 12:22

George Floyd vakası: NBA yıldızı Jaxon Hayes'e gözaltının görüntüleri yayınlandı - 1

Jaxson Hayes’in (21) avukatlarının, oyuncunun gözaltına alınırken polisin ensesine dizini dayadığını ve nefessiz kaldığını belirtmesi üzerine soruşturma açıldı.

George Floyd vakası: NBA yıldızı Jaxon Hayes'e gözaltının görüntüleri yayınlandı - 2
Los Angeles Polis Teşkilatı, olayın polis kamerası görüntülerini paylaştı.
George Floyd vakası: NBA yıldızı Jaxon Hayes'e gözaltının görüntüleri yayınlandı - 3
Görüntülerde, New Orleans Pelicans’ın ünlü oyuncusunun gözaltı sırasında polisin ensesine dizini dayadığı ve oyuncunun birkaç defa “Nefes alamıyorum” dediği tespit edildi.  


George Floyd vakası: NBA yıldızı Jaxon Hayes'e gözaltının görüntüleri yayınlandı - 4
Los Angeles polisi, aile içi şiddet ihbarı üzerine Jaxon Hayes’in evine gittiğini ve Hayes’in gözaltına direndiği için şok tabancısı kullandıklarını belirtti.
George Floyd vakası: NBA yıldızı Jaxon Hayes'e gözaltının görüntüleri yayınlandı - 5
Polis ayrıca soruşturmanın devam ettiğini ve bir yıl sürebileceğini belirtti.
George Floyd vakası: NBA yıldızı Jaxon Hayes'e gözaltının görüntüleri yayınlandı - 6
İşte Hayes’in NBA'dan öne çıkan bazı kareleri...
George Floyd vakası: NBA yıldızı Jaxon Hayes'e gözaltının görüntüleri yayınlandı - 7
George Floyd vakası: NBA yıldızı Jaxon Hayes'e gözaltının görüntüleri yayınlandı - 8
George Floyd vakası: NBA yıldızı Jaxon Hayes'e gözaltının görüntüleri yayınlandı - 9
George Floyd vakası: NBA yıldızı Jaxon Hayes'e gözaltının görüntüleri yayınlandı - 10

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