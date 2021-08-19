George Russell, Mykonos tatilinde

Formula 1'de Williams Racing takımının 22 yaşındaki pilotu George Russell ve takım arkadaşı Nicholas Latifi yarış takvimindeki boşlukta soluğu Mykonos'ta aldı.

19.08.2021 - 12:53

George Russell, Mykonos tatilinde - 1
Formula 1'de son yılları domine eden Mercedes'te Valtteri Bottas'ın yerine geçeceği konuşulan George Russell tatilin keyfini çıkarıyor.

George Russell, Mykonos tatilinde - 2
Genç İngiliz, yarış takviminde oluşan boşluğu bu kez Mykonos'ta değerlendirdi.

George Russell, Mykonos tatilinde - 3
Kanadalı takım arkadaşı Nicholas Latifi ile birlikte objektiflere yakalanan Russell, arkadaş grubuyla samimi görüntüler verdi.
George Russell, Mykonos tatilinde - 4
George Russell ile ilgili, Mercedes'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton "Formula 1'in geleceği" ifadesini kullanmıştı.

George Russell, Mykonos tatilinde - 5
İddiaya göre; Mercedes takım patronu Toto Wolff, George Russell’ın 2022’de Bottas’ın yerine Mercedes’te yarışacağını Russell’ın menejerlerine iletti.

George Russell, Mykonos tatilinde - 6
İşte Williams'tan George Russell ve Nicholas Latifi'nin Yunan adalarındaki tatillerinden kareler...
George Russell, Mykonos tatilinde - 7
George Russell, Mykonos tatilinde - 8
George Russell, Mykonos tatilinde - 9

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER