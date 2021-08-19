George Russell, Mykonos tatilinde

Formula 1'de Williams Racing takımının 22 yaşındaki pilotu George Russell ve takım arkadaşı Nicholas Latifi yarış takvimindeki boşlukta soluğu Mykonos'ta aldı. Formula 1'de son yılları domine eden Mercedes'te Valtteri Bottas'ın yerine geçeceği konuşulan George Russell tatilin keyfini çıkarıyor. Genç İngiliz, yarış takviminde oluşan boşluğu bu kez Mykonos'ta değerlendirdi. Kanadalı takım arkadaşı Nicholas Latifi ile birlikte objektiflere yakalanan Russell, arkadaş grubuyla samimi görüntüler verdi. George Russell ile ilgili, Mercedes'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton "Formula 1'in geleceği" ifadesini kullanmıştı. İddiaya göre; Mercedes takım patronu Toto Wolff, George Russell’ın 2022’de Bottas’ın yerine Mercedes’te yarışacağını Russell’ın menejerlerine iletti. İşte Williams'tan George Russell ve Nicholas Latifi'nin Yunan adalarındaki tatillerinden kareler...