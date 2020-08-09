George ve Amal Clooney'den Beyrut için bağış

Uluslararası hukuk ve insan hakları alanında uzmanlaşmış, bu alanda da çalışmalar yürüten tüm dünyanın tanıdığı bir avukat olan Amal Clooney
ve yetenekli bir oyuncu olmasının yanı sıra aktivist kimliğiyle bilinen George Clooney
çifti yaptıkları yardımlarla tüm dünyada kendilerinden bahsettiriyorlar. Bu yıl; corona virüsle mücadele için İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki yardım toplama merkezleri ve Lübnan Aşevi'nin de dahil olduğu 6 farklı kuruluşa 1 milyon doları aşkın bağış yapan, Lübnan'daki Suriyeli çocuklar için okul yaptıran, pandemi sürecinde sinema ve televizyon kuruluşlarına 250 bin dolar bağış yapan çiftten yeni bir hamle daha geldi.