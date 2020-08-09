George ve Amal Clooney'den Beyrut için bağış

George ve Amal Clooney, yaptıkları yardımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü çift Beyrut halkına yardım eden Lübnan merkezli bazı yardım kuruluşlarına 100 bin dolar bağışta bulundu.

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09.08.2020 - 10:49





Uluslararası hukuk ve insan hakları alanında uzmanlaşmış, bu alanda da çalışmalar yürüten tüm dünyanın tanıdığı bir avukat olan Amal Clooney ve yetenekli bir oyuncu olmasının yanı sıra aktivist kimliğiyle bilinen George Clooney çifti yaptıkları yardımlarla tüm dünyada kendilerinden bahsettiriyorlar. Bu yıl; corona virüsle mücadele için İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki yardım toplama merkezleri ve Lübnan Aşevi'nin de dahil olduğu 6 farklı kuruluşa 1 milyon doları aşkın bağış yapan, Lübnan'daki Suriyeli çocuklar için okul yaptıran, pandemi sürecinde sinema ve televizyon kuruluşlarına 250 bin dolar bağış yapan çiftten yeni bir hamle daha geldi.

George ve Amal Clooney, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Salı günü meydana gelen ölümcül bir patlamanın ardından Beyrut halkına yardım eden Lübnan merkezli bazı yardım kuruluşlarına 100 bin dolar bağışta bulundu.

Çift yaptığı açıklamada "İkimiz de Beyrut halkı ve son günlerde yaşadıkları yıkım için derinden endişeliyiz" dedi.





George ve Amal Clooney çifti daha sonra bağış yapabilecek herkesten "Ellerinden gelen her şekilde yardım etmelerini" istedi.

Amal Clooney Beyrut'ta doğdu, ancak ailesi henüz iki yaşındayken İngiltere'ye taşındı ve hayatının büyük bir bölümünü burada geçirdi.