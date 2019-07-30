Georgina Rodriguez hamile mi, Cristiano Ronaldo yeniden baba mı oluyor?

Diğer yandan törendeki en önemli anlardan biri, Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ile Cristiano Ronaldo'nun 1 yıl aradan sonra bir araya gelmeleri oldu. Perez ve Ronaldo uzun süre birbirlerine sarılırken, tiyatro salonunda bulunan İspanyolların "Onu, bir kez daha transfer et" diye slogan atması dikkati çekti.

'Marca Efsane' ödülünü 1997 yılından bu yana, farklı branşlarda önemli başarılar elde etmiş sporculara veren İspanyol gazetesi, önceden Michael Jordan (basketbolcu), Pele (futbolcu), Carlos Sainz (rallici), Diego Armando Maradona (futbolcu), Rafael Nadal (tenisçi), Lionel Messi (futbolcu), Michael Schumacher (Formula 1 pilotu), Fernando Alonso (Formula 1 pilotu), Luis Aragones (teknik direktör), Vicente del Bosque (teknik direktör) ve Ronaldo Nazario (futbolcu) gibi isimleri de bu ödüle layık görmüştü.