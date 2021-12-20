Georgina Rodriguez'in bir dönem bakıcılık yaptığı ortaya çıktı

Haberler 20.12.2021 - 11:10
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun hayat arkadaşı, Arjantinli manken Georgina Rodriguez'in yedi yıl önce 20 yaşındayken İngiltere'de bakıcılık yaptığı ortaya çıktı. Daily Mail'in haberine göre; Rodriguez kültürel değişim programıyla gittiği İngiltere'nin Bristol kentinde haftada 125 sterline dadılık yaptı.
Rodriguez dadı olarak çalışırken az maaşına rağmen İngilizce ve dans dersleri aldı. Dadılığı bıraktıktan sonra da mankenliğe başladı.
Rodriguez, hayalini kurduğu İngiltere'ye Ronaldo'nun bu yaz İngiliz takımı Manchester United ile anlaşmasının ardından kraliçe gibi döndü.
Instagram'da 28.7 milyon takipçisini arkasına alarak yaptığı marka iş birlikleriyle 20 milyon sterlinlik servet edinen Rodriguez, Ronaldo'dan maddi bağımsızlığını ilan etmiş durumda.
Manken, isimsiz bir şekilde çıktığı bu yolda artık dergilere kapak olan, markaların iş birliği için peşinden koştuğu, lüks malikâneler ve yatlarda yaşayan bir şöhrete dönüştü. Georgina Rodriguez son olarak bir dijital platformla program anlaşması yaparak kariyerini sağlama aldı.