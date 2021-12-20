Georgina Rodriguez'in bir dönem bakıcılık yaptığı ortaya çıktı

Manken, isimsiz bir şekilde çıktığı bu yolda artık dergilere kapak olan, markaların iş birliği için peşinden koştuğu, lüks malikâneler ve yatlarda yaşayan bir şöhrete dönüştü. Georgina Rodriguez son olarak bir dijital platformla program anlaşması yaparak kariyerini sağlama aldı.