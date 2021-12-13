Gerard Butler, Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix'i VIP koltuğunda seyretti

Ünlü oyuncu Gerard Butler, dün Abu Dhabi'de yapılan Formula 1 yarışında Hollandalı pilot Max Verstappen’in ilk şampiyonluğunu kazanmasına yakından şahit oldu.

Haberler 13.12.2021 - 12:45

Gerard Butler, Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix'i VIP koltuğunda seyretti - 1

Ünlü aktör Gerard Butler, dünkü Abu Dhabi F1 Grand Prix Yarışı’nı yerinde izledi.

Gerard Butler, Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix'i VIP koltuğunda seyretti - 2

52 yaşındaki İskoç oyuncu, ’nin başkentindeki Yas Marina pistinde yapılan yarışı VIP koltuğundan takip etti.

Gerard Butler, Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix'i VIP koltuğunda seyretti - 3

Butler, Hollandalı pilot Max Verstappen’in son turda Lewis Hamilton’ı geçerek ilk şampiyonluğunu kazanmasına yakından şahit oldu.

Gerard Butler, Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix'i VIP koltuğunda seyretti - 4

Yarışı lider olarak sürdüren Hamilton, son turda şampiyonluğu 24 yaşındaki Verstappen’e kaptırdı. Böylece Verstappen, Formula 1 şampiyonu olan ill Hollandalı olarak tarihe geçti.

Gerard Butler, Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix'i VIP koltuğunda seyretti - 5

Gerard Butler, tarihi yarışın yapıldığı alana boynunda ‘VIP’ yazan kimlik kartıyla girdi.

Gerard Butler, Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix'i VIP koltuğunda seyretti - 6
Gerard Butler, Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix'i VIP koltuğunda seyretti - 7

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