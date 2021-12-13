Gerard Butler, Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix'i VIP koltuğunda seyretti

Haberler 13.12.2021 - 12:45
Ünlü aktör Gerard Butler, dünkü Abu Dhabi F1 Grand Prix Yarışı’nı yerinde izledi.
52 yaşındaki İskoç oyuncu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkentindeki Yas Marina pistinde yapılan yarışı VIP koltuğundan takip etti.
Butler, Hollandalı pilot Max Verstappen’in son turda Lewis Hamilton’ı geçerek ilk Formula 1 şampiyonluğunu kazanmasına yakından şahit oldu.
Yarışı lider olarak sürdüren Hamilton, son turda şampiyonluğu 24 yaşındaki Verstappen’e kaptırdı. Böylece Verstappen, Formula 1 şampiyonu olan ill Hollandalı olarak tarihe geçti.
Gerard Butler, tarihi yarışın yapıldığı alana boynunda ‘VIP’ yazan kimlik kartıyla girdi.