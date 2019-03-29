Gerard Pique: Lionel Messi tanıdığım en büyük troll
Gerard Pique: Lionel Messi tanıdığım en büyük troll
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1Barcelona defansının önemli isimlerinden Gerard Pique, Movistar+'da yayınlanan La Resistencia isimli programa konuk oldu ve oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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2Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Lionel Messi ile ilgili itirafta bulunan Gerard Pique, Arjantinli futbolcunun utangaç biri olarak tanındığını ancak öyle olmadığını söyledi.
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3Pique, "Lionel Messi'nin oldukça ironik bir espri anlayışı var. Hayatımda tandığım en büyük troll'lerden biri kesinlikle Mess." açıklamasını yaptı.
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4Gerard Pique program sırasında zaman zaman yaptıkları ilginç olaylardan da bahsederken"Barcelona'daki tüm futbolcuların içerisinde olduğu bir Whatsapp grubumuz var. Grupta bazı eski futbolcular da var. Bazen Tomas Roncero (As gazetesi Real Madrid muhabiri) gibi gazetecileri gruba ekliyoruz ve onlara domuz emojisi gönderdikten sonra gruptan atıyoruz." sözleriyle bir ansını anlattı.
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Bir dönem Barcelona'da forma giyen Zltan Ibrahimovic ile ilgili de açıklama yapan Pique, "Yer yüzünden herkesten fazla parayı seven adam Zlatan'dır. Bir gün sohbet sırasında 'Para önemli bir şey' değil dedi. Daha sonra ise 'Çok para olması önemlidir' diye konuştu." sözleriyle eski takım arkadaşından bahsetti.
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6Öte yandan 32 yaşındaki defans oyuncusu "Ne kadar paran var?" sorusuna Espanyol ile pazar günü oynayacakları derbi maçı öncesi flaş bir yanıt verdi. Pique, "Espanyol'un bu seneki bütçesinden daha fazla birikime sahibim." yanıtı verdi. "Espanyol'un bu sezonki bütçesi 57 milyon euro" hatırlatması üzerine Pique "Sadece 57 milyon euro değil çok daha fazlasına sahibim" ifadelerini kullandı.