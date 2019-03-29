Gerard Pique: Lionel Messi tanıdığım en büyük troll

1 Barcelona defansının önemli isimlerinden Gerard Pique , Movistar+'da yayınlanan La Resistencia isimli programa konuk oldu ve oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2 Lionel Messi ile ilgili itirafta bulunan Gerard Pique, Arjantinli futbolcunun utangaç biri olarak tanındığını ancak öyle olmadığını söyledi. Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilenile ilgili itirafta bulunan Gerard Pique, Arjantinli futbolcunun utangaç biri olarak tanındığını ancak öyle olmadığını söyledi.

3 Pique, "Lionel Messi'nin oldukça ironik bir espri anlayışı var. Hayatımda tandığım en büyük troll'lerden biri kesinlikle Mess." açıklamasını yaptı.

4 Gerard Pique program sırasında zaman zaman yaptıkları ilginç olaylardan da bahsederken"Barcelona'daki tüm futbolcuların içerisinde olduğu bir Whatsapp grubumuz var. Grupta bazı eski futbolcular da var. Bazen Tomas Roncero (As gazetesi Real Madrid muhabiri) gibi gazetecileri gruba ekliyoruz ve onlara domuz emojisi gönderdikten sonra gruptan atıyoruz." sözleriyle bir ansını anlattı.

5 Bir dönem Barcelona'da forma giyen Zltan Ibrahimovic ile ilgili de açıklama yapan Pique, "Yer yüzünden herkesten fazla parayı seven adam Zlatan'dır. Bir gün sohbet sırasında 'Para önemli bir şey' değil dedi. Daha sonra ise 'Çok para olması önemlidir' diye konuştu." sözleriyle eski takım arkadaşından bahsetti.