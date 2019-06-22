Gergin ama dinamik bir hafta sizi bekliyor (17-23 Haziran 2019 haftalık burç yorumları)

1 Yeni bir haftaya adım atarken tüm burçların kafasını finansal güvenlik konuları kurcalayacak. Tırtılın geçirdiği evrimi hatırlayarak rüzgarlara yelken açmayı ve sonunda kelebeğin muhteşem görüntüsüne ulaşmayı hedeflemek gerekli. Zira 3 günlük kısa ömrüne bir yaşamı sığdırdığını ve herkesi kendine hayran bırakıp, kanatlarıyla özgürlüğün tadını çıkarttığını unutmamalı.

2 Yükselen Koç: Haftanın ilk günü üzerinizde atıl bir enerji hissetseniz de dış dünya uyuşukluğa izin vermeyecek. Salı ve Çarşamba günleri spora giderek canlanmalı ve kendinizi gerek sosyal gerekse iş yaşamında göstermelisiniz. Haftanın ikinci yarısında aile içi sorumluluklardan uzaklaşarak arkadaşlarınızla eğlenmeyi deneyin. Ayrıca komisyon işlerinden sürpriz gelir elde etseniz de bu durum uzun vadeli olmayabilir. Bu nedenle kazancınızı korumayı bilmelisiniz. “En iyisini ben bilirim zihniyetini” ortak çıkarlar için kullanmayı başarmalısınız. Çocuklarla olan iletişim haftanıza renk katar. Haftanın son günü sürpriz kısa bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

3 Yükselen Boğa: Hafta ortasına kadar yoğunluktan başınızı kaşıyacak vakit bulamayabilirsiniz. Planladığınız işleri halletmek yerine son anda gündeme gelen olaylarla gündelik hayatta uğraşabilirsiniz. Sevdiklerinizi koruyup, kollamak isteseniz de risk taşıyan kararlar iş hayatınızı etkiler. Ayrıca partnerinizden daha fazla ilgi beklersiniz. Herkes kişisel kararlarıyla baş etmeye çalıştığı için bu hafta birbirinize anlayış göstermek kaçınılmaz olacaktır. Perşembe günü Aslan burcuna geçecek olan iletişim ve beceri gezegeni Merkür, evde neşeyi yakalamanıza geçici de olsa imkan tanır. Dekorasyon değişikliği yaparak gündelik hayatın yorucu temposuna kısa bir ara verebilirsiniz.

4 Yükselen İkizler: Geçen haftadan beri sürekli değişim rüzgarlarının ortasında kaldığınızı hissetseniz de hafta ortasında kuytu bir köşeye çekilip, güven alanınızı özellikle iş yaşamında tekrar gözden geçirmelisiniz. Birden fazla işe yetişmeye çalışırken hepsinin eksiklerini gidermek sizin için yorucu olabilir. Hayalini kurduğunuz bir kariyer planında gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Sabırlı olmakta yarar var. Hafta sonuna doğru masaj, spa, yoga gibi bedensel ve ruhsal dinginliğe destek veren aktivitelere vakit ayırın. Zira susmayan zihniniz sizi sinirli bir insana dönüştürebilir. Bu da özellikle duygusal ilişkilerinizde sıkıntı yaratacaktır.

5 Yükselen Yengeç: Geçen haftadan beri bir güne sığdırdığınız pek çok iş artık bedensel sağlığınızı zorlamaya başlar. Hayatın getirdiklerini olduğu gibi kabullenmekten başka yapacağınız hiçbir şey olmadığını anladığınızda her işiniz rast gidecektir. Geçmişten gelen eksik ödenen vergileri, aileyle paylaşılan gelirleri tekrar gözden geçirmek sizin için en doğrusu olacaktır. Hafta ortasında arkadaşlarınızdan gelen güven ve destek size huzur taşır. Birlikte yenen bir öğle yemeği ya da kahve molasının zevkine varmayı bilmelisiniz. Geleceğe dönük yatırımlarda kıpırdanma var.

6 Yükselen Aslan: Haftanın en önemli gündemi gelir-gider tablonuza odaklanmak olacaktır. Özellikle Perşembe gününden sonra kişisel becerilerinizin iletişimle kuvvetlendirebilirsiniz. Yeteneğinizle kotaracağınız yeni bir iş projesi hayatınıza girebilir. Risk taşıyan ticari konular sizi korkutmamalı her şeyden önce uzun vadeli getirilerini masaya yatırmalısınız. Haftanın son günü arkadaşlarınızla vakit geçirerek haftanın yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz. Ayrıca partnerinize yapacağınız bir sürprizle kendinize harika bir müzik ziyafeti çekebilirsiniz.

7 Yükselen Başak: Hafta başında duygusal konular kafanızı karıştırabilir. Partnerinizin mistik tavırları ilişkinizin geleceği hakkında karar almanızı zorlaştırsa da sezgilerinizin sesini dinlemek sizi yanıltmaz. Sizden beklediği ilgi ve sevgiyi ona korkmadan yansıtmalısınız. Zira aranızdaki bağ, Ağustos sonundan itibaren güçlenmeye başlar. İş planlarınızda bu hafta değişiklikler olabilir, evdeki hesap çarşıya uymasa da yeni projelerinizin alt yapı çalışmalarını tamamlama fırsatı yakalarsınız. Haftanın ikinci yarısı yurt dışıyla olan iletişiminiz hızlanır. Güvene dayalı ilişkiler yavaş yavaş filizlenmeye başlar. Eskilerden uzaklaşmak için cesaretli olmalısınız. Hafta sonu ikili projeler gündeme gelebilir.

8 Yükselen Terazi: Haftaya kendinizi yorgun hissederek adım atsanız da üzerinize vazife olmayan işleri üstlenmekten kaçınmayı öğrenmelisiniz. Aksi takdirde hayata karşı bıkkın bir tavır içine girebilirsiniz. Bu da olaylara daima olumlu bakan yanınızı olumsuz yönde etkiler. Sevdiklerinizin sizi hep gülen yüzünüzle görmeye ihtiyacı var. Hafta ortasında taşınma, gayrimenkul satımı, miras gibi konularla uğraşabilirsiniz. Değişimlere açık ve hazırlıklı olmalısınız. Uzaklarla kuracağınız iletişim haftanın ikinci yarısında artabilir. Kurumsal konularla ilgili olumlu gelişmelere sevinebilirsiniz.

9 Yükselen Akrep: Bu hafta kendinize yeni güvenli bir liman bulmalısınız. Zira eski çamlar yavaş yavaş bardak olur. Yeniye gerek özel gerekse iş hayatınızda yer açmayı hızlı bir şekilde öğrenmelisiniz. Hafta ortasında ikili ilişkilerinizden ekstra ilgi beklenir. Beraberliğinizde uyumu aramalı sırf kendi doğrularınıza odaklanmaktan uzaklaşmalısınız. Para konularından yana bu hafta şanssız sayılmasanız da kazançlar bir anda harcamaya dönüşebilir. Dikkatli olun. Perşembeden sonra annenizin desteğinden yararlanacaksınız. Bu sayede yeni bir iş kurmaya karar verebilirsiniz.

10 Yükselen Yay: Hayatınızdaki şartların değiştiği bir haftaya adım atıyorsunuz. Son anda aldığınız kararlarla seyahate çıkabilir, bir eğitime adım atabilirsiniz. Eğitimin size kazandıracaklarını iyice düşünmeli gereksiz vakit ve para harcamamalısınız. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Fakat bu işler uzun vadede kalıcı olmayabilir. Tek projelere odaklanmak sizin için daha akıllıca olacaktır. Hafta ortasında sağlık kontrolünden geçebilirsiniz. Kemik ve eklemlerde ağrı hissedebilirsiniz. Gündelik hayatın koşturmasından kendinize ayıracak vakit mutlaka bulmalısınız.

11 Yükselen Oğlak: Hayatınızdaki kökten değişimi iliklerinize kadar hissettiğiniz bir haftadasınız. Bedensel detox çalışmalarına başlayabilirsiniz. Fizksel ve ruhsal dönüşümün yeniye açtığı enerji sizin için paha biçilemez olacaktır. İkili ilişkinizde rutin giden ne varsa sarsılmaya hazır. Önemli olan yaşanılan farklılığın artık önünüze yepyeni bir yol alternatifi sunması olacak. Kozanın içindeki kelebeğin artık doğayla buluşma zamanı. Kemik ve dişlerde hassasiyet meydana gelebilir. Yeni iş projelerine sıcak bakacağınız bir haftadasınız. Para ve kazanç kapınız bereketlenecek. Hayatın sorumluluklarının yanı sıra, keyfinin de tadını çıkartmayı bilin.

12 Yükselen Kova: Hafta başında beklemediğiniz bir masrafla karşılaşabilirsiniz. Bu durumla baş etmek için savaşmak yerine, yeni kazanç kaplarının önünüze açılacağını da aklınızdan çıkartmayın. Bolluk ve bereket enerjisi auranızı doldurmaya hazır. Hafta ortasında evinize vakit ayırabilirsiniz. Yer değiştirmek veya eski eşyaları yenilemek gündeme gelebilir. Hafta sonunda ise uzun ve kalıcı olmayan gönül maceralarına kalbinizi açabilirsiniz. İletişimin bol olduğu bir dönem. Yeni arkadaş gruplarına dahil olmak zihninizi besler. Perşembeden sonra yeni bir organizasyon projesi kapınızı çalabilir. Tanınmış, statü sahibi insanlardan destek görürsünüz.