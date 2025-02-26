Geriye doğru yürümenin 2 muhteşem faydası: Bilim insanları kanıtladı

Araştırmacılar, bu artışın denge, koordinasyon ve stabiliteyi sağlamak için ek kas katılımından kaynaklandığını ileri sürdü. Geriye doğru yürümek, diz eklemindeki yük dağılımını değiştirir, bu da artritin neden olduğu stresi azaltır. Osteoarthritis and Cartilage dergisinde yayınlanan bir başka araştırma da, geriye doğru yürümenin diz eklemindeki yükü azalttığını ortaya koydu.

Geriye doğru yürümek, denge ve koordinasyonu da geliştirir. Bu durum, düşme ve diğer yaralanma risklerini azaltır.