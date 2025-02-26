Geriye doğru yürümenin 2 muhteşem faydası: Bilim insanları kanıtladı
Journal of Biomechanics dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, kronik bel ağrısı çeken hastalarda geriye doğru yürümenin, bel bölgesindeki kasların daha fazla aktive olmasına yardımcı olduğu bulundu. Uzmanlar, ''retrowalking'' de denilen geriye doğru yürüyüş stilinin tek etkisinin kaslar üzerinde olmadığını, beyin sağlığı açısından da olumlu sonuçlar doğurduğunu vurguladı.
Retrowalking konusunda 20 yılı aşkın deneyime sahip biyomekanikçi Janet Dufek, beş sporcunun geriye doğru yürüdükten sonra daha az bel ağrısı yaşadıklarını bildirdiği bir çalışmaya öncülük etti.
Dufek, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Araştırmamız, geriye doğru yürümenin hamstringleri (arka bacak kasları) esnettiğini ve dolayısıyla alt sırt ağrısını azalttığını ortaya çıkardı'' ifadelerini kullandı.
''BEYİN SAĞLIĞINI DA İYİLEŞTİRİYOR''
Geriye doğru yürümek, beynin problem çözme ve karar alma ile ilişkili bölgelerini de aktive eder. Araştırmalar, bu hareketin beyni uyararak daha dikkatli ve keskin düşünmeye teşvik ettiğini gösterdi.