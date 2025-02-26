Geriye doğru yürümenin 2 muhteşem faydası: Bilim insanları kanıtladı

Journal of Biomechanics dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, kronik bel ağrısı çeken hastalarda geriye doğru yürümenin, bel bölgesindeki kasların daha fazla aktive olmasına yardımcı olduğu bulundu. Uzmanlar, ''retrowalking'' de denilen geriye doğru yürüyüş stilinin tek etkisinin kaslar üzerinde olmadığını, beyin sağlığı açısından da olumlu sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Geriye doğru yürümenin 2 muhteşem faydası: Bilim insanları kanıtladı - 1

Retrowalking konusunda 20 yılı aşkın deneyime sahip biyomekanikçi Janet Dufek, beş sporcunun geriye doğru yürüdükten sonra daha az bel ağrısı yaşadıklarını bildirdiği bir çalışmaya öncülük etti.

Dufek, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Araştırmamız, geriye doğru yürümenin hamstringleri (arka bacak kasları) esnettiğini ve dolayısıyla alt sırt ağrısını azalttığını ortaya çıkardı'' ifadelerini kullandı.

''BEYİN SAĞLIĞINI DA İYİLEŞTİRİYOR''

Geriye doğru yürümek, beynin problem çözme ve karar alma ile ilişkili bölgelerini de aktive eder. Araştırmalar, bu hareketin beyni uyararak daha dikkatli ve keskin düşünmeye teşvik ettiğini gösterdi.

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Geriye doğru yürümenin 2 muhteşem faydası: Bilim insanları kanıtladı - 2

2019 yılında yapılan bir diğer araştırmada ise 38 katılımcıya Stroop testi uygulandı.

Katılımcılardan, farklı yönlere yürürken, uyumsuz renkte yazılmış kelimelerin rengini hızlıca söylemeleri istendi. Örneğin, "yeşil" kelimesi kırmızı renk ile yazıldı. Bu çalışmada, geriye doğru yürüyen katılımcıların uyarılara en hızlı tepki gösterdiği ve hareketin zihinsel performansı artırdığı gözlemlendi.

Spor ve Sağlık Bilimleri Dergisi'nin 2024 yılında yayınladığı bir derlemede ise, geriye doğru yürümenin, ileriye doğru yürümeye kıyasla kalp atış hızını ve oksijen tüketimini yüzde 17 ila yüzde 30 oranında artırabileceği belirlendi.

Geriye doğru yürümenin 2 muhteşem faydası: Bilim insanları kanıtladı - 3

Araştırmacılar, bu artışın denge, koordinasyon ve stabiliteyi sağlamak için ek kas katılımından kaynaklandığını ileri sürdü. Geriye doğru yürümek, diz eklemindeki yük dağılımını değiştirir, bu da artritin neden olduğu stresi azaltır. Osteoarthritis and Cartilage dergisinde yayınlanan bir başka araştırma da, geriye doğru yürümenin diz eklemindeki yükü azalttığını ortaya koydu.

Geriye doğru yürümek, denge ve koordinasyonu da geliştirir. Bu durum, düşme ve diğer yaralanma risklerini azaltır. 

Geriye doğru yürümenin 2 muhteşem faydası: Bilim insanları kanıtladı - 4

Retrowalking trendinin popülerliğinin artmasında TikTok'un da büyük bir etkisi var ancak New York Post'ta yer alan habere göre, bu rutini uygulamak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanıyor:

  • Yavaş ve istikrarlı bir şekilde başlayın.
  • Güvenli bir alan ve düz bir zemin seçin.
  • İyi bir duruş sergileyin.
  • Bir yürüyüş arkadaşıyla yürüyüş yapın.
  • Başlangıç olarak bir koşu bandı kullanmayı deneyin.
Geriye doğru yürümenin 2 muhteşem faydası: Bilim insanları kanıtladı - 5

Bazı kaynaklar, son yıllarda günlük 10 bin atmanın da genel sağlık üzerinde sayısız faydası olduğunu ifade ediyor ancak yapılan son araştırmalar, bu tezin doğruluğunu çürütüyor. 

Günde 7 bin ila 8 bin adım atmanın bile kardiyovasküler sağlık üzerinde olumlu etkiler yarattığını ortaya koyan uzmanlar, 10 bin atma teorisinin 1960'larda bir pazarlama stratejisi olarak kullanıldığını ve bu sayede popülerleştiğinin altını çiziyor.

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