Gezgin çift Jolie King ve Mark Firkin'a casusluk suçlaması (İran'da gözaltı)
Instagram'ın gezgin çiftlerinden Jolie King ve Mark Firkin dünya turu sırasında İran'da gözaltına alındı. Drone uçurdukları için casuslukla suçlanan genç çift, 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
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İngiliz Jolie King ve sevgilisi Avustralyalı Mark Firkin, Batı Avustralya’da başlayan ve Londra’da bitmek üzere gerçekleştirdikleri dünya çapında bir keşif gezisi gerçekleştirirken Tahran'daydı.Çift, birlikte dünyayı gezmek için 9-5 mesaili işlerinden ayrıldı.
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Çift açtıkları ortak Instagram hesabından seyahatlerini paylaşmaya başladı ve kısa sürede 20 binden fazla takipçi sayısına ulaştı.
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En son 26 Haziran'da paylaşım yapan ikiliden bir daha haber alınamadı.
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Geçtiğimiz günlerde İran'dan gelen haberler şoke etti. İran'da TV kanallarında çiftin adı açıklanarak temmuzdan beri gözaltında oldukları duyuruldu.
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'Bölgede izinsiz drone uçurmaları' sebebiyle gözaltına alınan çift casusluk yapmakla suçlandı.
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İnfiliz basını gezgin çiftin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğini açıkladı. Çiftin aileleri tüm bu durumun bir yanlış anlaşışılmadan kaynaklandığını söyledi.
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Aileler ortak açıklamasında "Mark ve Jolie'nin sağ salim evlerine dönmelerini bekliyoruz. Bu süreç hakkında başka yorum yapmayacağız ve medyadan da zor zamanımızda mahremiyetimize saygı duymasını bekliyoruz" dedi.