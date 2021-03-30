Ghislaine Maxwell'e iki yeni suçlama

Cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein’e fuhuş ağında yardımla suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'e çocuk istismarına arabuluculuk ve tuzak kurma suçlamaları yapıldı.

30.03.2021 - 09:50

Ghislaine Maxwell'e iki yeni suçlama - 1
Cinsel istismar için aracılık yapma suçlamasıyla cezaevinde yatan Ghislaine Maxwell'e yönelik iki yeni suçlama daha yapıldı.


Ghislaine Maxwell'e iki yeni suçlama - 2
Olayın yaşandığı sırada 18 yaşından küçük olduğunu belirten bir kişinin şikayeti üzerine Maxwell'in dosyasına çocuğun cinsel istismarına aracılık yapmak ve cinsel istismar için tuzak kurmak suçlamaları da eklendi.


Ghislaine Maxwell'e iki yeni suçlama - 3
Temmuz 2020'den bu yana tutuklu olan Maxwell ile ilgili şikayette bulunan mağdurların sayısı dörde çıktı.


Ghislaine Maxwell'e iki yeni suçlama - 4
Şu an New York'ta bir cezaevinde olan Maxwell'in davası bu yılın Temmuz ayında başlayacak.


Ghislaine Maxwell'e iki yeni suçlama - 5
Maxwell’in avukatı son yaptığı açıklamada Britanyalı sosyetik ismin gardiyanlar tarafından tacize uğradığını ve hapishanede saçlarının döküldüğünü iddia etmişti.

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