Ghislaine Maxwell'e kız kaçırma soruşturması

Seks ağı kurmaktan yattığı cezaevinde intihar eden Jeffrey Epstein’in suç ortağı, Ghislaine Maxwell’e yönelik soruşturma derinleşiyor. İngiliz polisi Maxwell'in kız kaçırdığı iddialarını incelemeye aldı.

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17.06.2021 - 09:04

Cinsel istismar ve seks ağı kurmaktan yattığı cezaevinde intihar eden ABD’li milyarder finansçı Jeffrey Epstein ’in (66) suç ortağı kabul edilen Ghislaine Maxwell (59) hakkındaki suçlamalar mercek altında.

Maxwell hakkındaki reşit olmayan kızları ABD-İngiltere arasında kaçırdığı, taciz ettiği suçlamasının İngiliz polisi tarafından da soruşturulacağı açıklandı.



İngiliz polisinin Virginia Giuffre adlı ABD’li kadının 17 yaşındayken Londra’ya kaçırıldığı ve Epstein ile Maxwell tarafından Prens Andrew ile cinsel ilişkiye girmeye zorlandığı suçlamasını araştıracağı açıkladı.

Epstein ile Maxwell’in en az 6 kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilirken, söz konusu suçların kanıtlarının mahkeme belgeleri, tanık ifadeleri ve röportajlara dayandığı bildirildi.