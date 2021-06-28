Ghislaine Maxwell'e yeni suçlama

Seks ağı kurmaktan yattığı cezaevinde intihar eden Jeffrey Epstein’in suç ortağı Ghislaine Maxwell yeni suçlamayla karşı karşıya. Maxwell’in ticaret ağına sanılandan çok daha önce başladığı iddia edildi.

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28.06.2021 - 07:58

Ghislaine Maxwell (59) hakkındaki suçlamalar mercek altında.



Cinsel istismar ve seks ağı kurmaktan yattığı cezaevinde intihar eden ABD’li milyarder finansçı Jeffrey Epstein ’in (66) suç ortağı kabul edilen(59) hakkındaki suçlamalar mercek altında.

Ghislaine Maxwell’in bilinen tarihten çok daha önce zengin çevresinden prestijli kişileri Epstein’in ‘kara kitap’ adlı seks ağına eklediği belirtildi.

İngiliz Sky kanalında yayımlanan Epstein’in Gölgesi: Ghislaine Maxwell adlı belgesele göre;

Ghislaine, Epstein’in seks ağına sanıldığı gibi babası Robert Maxwell’in 1991’deki ölümünden sonra değil, 1980’lerden itibaren müşteri ve kurban bulmaya başladı.





Belgesel için bilgi veren 200’den fazla kaynağa göre, Epstein kara kitabına 1980’lerden itibaren Maxwell’in sosyetik çevresinden bağlantılar kurdu.





İngiliz Prens Andrew da dahil olmak üzere Maxwell’in ünlü ve zengin arkadaşlarının, 1980’lerden itibaren Epstein’ın seks ağına eklendiği iddia edildi.