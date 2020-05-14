Gianluca Vacchi ile Sharon Fonseca çifti bebek bekliyor

Instagram'da yaklaşık 16 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi baba olacağını duyurdu. Sharon Fonseca ile birlikteliğinden baba olacak olan Vacchi, "Bize verdiğin bu sevgi için çok teşekkürler. Hayata, bize verdiği bu güzel hediye için minnettarız" ifadelerini kullandı.

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14.05.2020 - 17:04

Instagram fenomeni ve İtalyan işinsanı Gianluca Vacchi, bir süredir birlikte olduğu model Sharon Fonseca ile bebek bekliyor.







DJ'lik de yapan ve çılgın dans videoları ile ultra lüks yaşamıyla Instagram'ın en çok konuşulan isimlerinden Vacchi, sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi.







52 yaşındaki Vacchi, yaptığı paylaşımla bir bebek beklediklerini takipçilerine duyurdu.







Vacchi, sevgilisinin önünde diz çöktüğü paylaşımında "Bize verdiğin bu sevgi için çok teşekkürler. Hayata, bize verdiği bu güzel hediye için minnettarız" diye yazdı.







Sosyal medya dışında şirketleri bulunan ve ticaretle uğraşan Gianluca Vacchi'nin 350 milyon sterlin civarında bir servete sahip olduğu biliniyor.







Vacchi 2016 yılın Türkiye gelmiş ve Bodrum'da tatil yapmıştı. Fenomen Türkiye tatilini sosyal medya hesaplarından da yayınlamıştı.

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