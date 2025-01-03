Gıda ürünlerinde gizli tehlike! En çok yumurta ve pirinçte bulunuyor: Kanserojen olduğu kanıtlandı
Son dönemlerde fındık, yumurta ve pirinç başta olmak üzere çeşitli gıda ürünleri yoluyla insan vücuduna alındığı tespit edilen aflatoksinler, özellikle Aspergillus cinsine ait küf mantarları tarafından üretilen toksik bileşiklerdir. Kanser riskini artırdığı kanıtlanan aflatoksin, tüm dünyada yaygın bir gıda riski haline geldi.
Aflatoksinler, genellikle sıcak ve nemli iklimlerde gelişen küf mantarlarının ürettiği toksinlerdir. Bu nedenle, tropikal ve subtropikal bölgelerdeki tarım ürünlerinde aflatoksin kontaminasyonu daha sık görülür. Bu toksinlerin tüketilmesi, özellikle uzun süreli maruziyet durumunda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.