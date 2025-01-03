Gıda ürünlerinde gizli tehlike! En çok yumurta ve pirinçte bulunuyor: Kanserojen olduğu kanıtlandı

Son dönemlerde fındık, yumurta ve pirinç başta olmak üzere çeşitli gıda ürünleri yoluyla insan vücuduna alındığı tespit edilen aflatoksinler, özellikle Aspergillus cinsine ait küf mantarları tarafından üretilen toksik bileşiklerdir. Kanser riskini artırdığı kanıtlanan aflatoksin, tüm dünyada yaygın bir gıda riski haline geldi.

Gıda ürünlerinde gizli tehlike! En çok yumurta ve pirinçte bulunuyor: Kanserojen olduğu kanıtlandı - 1

Aflatoksinler, genellikle sıcak ve nemli iklimlerde gelişen küf mantarlarının ürettiği toksinlerdir. Bu nedenle, tropikal ve subtropikal bölgelerdeki tarım ürünlerinde aflatoksin kontaminasyonu daha sık görülür. Bu toksinlerin tüketilmesi, özellikle uzun süreli maruziyet durumunda ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

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Gıda ürünlerinde gizli tehlike! En çok yumurta ve pirinçte bulunuyor: Kanserojen olduğu kanıtlandı - 2

Aflatoksin üretimi; Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus ve bazı Aspergillus türlerinin kontrolsüz şekilde büyümesi ve üremesiyle başlar. Bu mantar türleri, özellikle yüksek nem oranı ve sıcaklık koşullarında, tarım ürünlerine zarar vererek aflatoksin üretirler. Aflatoksinler, mantarın metabolizmasında doğal olarak ortaya çıkar ancak kontamine olmuş gıdalarla insan ve hayvanlara geçebilir.

Gıda ürünlerinde gizli tehlike! En çok yumurta ve pirinçte bulunuyor: Kanserojen olduğu kanıtlandı - 3

KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Aflatoksinlerin en büyük tehlikesi, kanserojen olmalarıdır. Şu ana kadar yapılan çok sayıda bilimsel çalışma, aflatoksinlerin kanser başta olmak üzere çeşitli sağlık problemlerine neden olduğunu kanıtladı.

Gıda ürünlerinde gizli tehlike! En çok yumurta ve pirinçte bulunuyor: Kanserojen olduğu kanıtlandı - 4

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, aflatoksinleri kanserojen (Grup 1) olarak sınıflandırdı. Aflatoksin B1'in, karaciğer hücrelerinde DNA hasarı yaratarak, kanser oluşumunu tetiklediği bulundu. Aflatoksin B1'in, hepatit B virüsü ile birleşerek karaciğer kanseri riskini arttırdığına dair kanıtlar da mevcut.

Gıda ürünlerinde gizli tehlike! En çok yumurta ve pirinçte bulunuyor: Kanserojen olduğu kanıtlandı - 5

Aflatoksinler, karaciğerde genotoksik etkilere yol açar ve karaciğer hücrelerinin genetik yapısını bozarak kanserin yanı sıra karaciğer yetmezliği ve böbrek hasarı gibi diğer kronik sağlık problemlerine de neden olabilir.

Aflatoksinlerin uzun süreli maruziyeti, karaciğerin detoksifikasyon işlevini bozabilir.

Gıda ürünlerinde gizli tehlike! En çok yumurta ve pirinçte bulunuyor: Kanserojen olduğu kanıtlandı - 6

Aflatoksinler, bağışıklık sistemini zayıflatarak, vücudun enfeksiyonlara karşı direncini azaltabilir. Bu durum, vücuda zarar veren diğer hastalıkların oluşma olasılığını artırır.

Afetoksinlerin bağışıklık fonksiyonları üzerindeki etkisi ve infeksiyonlara duyarlılığı artırması, gelişmekte olan ülkelerde çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için daha büyük bir risk oluşturur.

Çocuklarda uzun süreli aflatoksin maruziyeti, büyüme ve gelişim geriliğine yol açabilir. Aflatoksinlerin, hücre büyümesi ve DNA replikasyonu üzerinde olumsuz etkileri olduğu, bu durumun beyin gelişimini de olumsuz etkileyebileceği belirlenmiştir.

Gıda ürünlerinde gizli tehlike! En çok yumurta ve pirinçte bulunuyor: Kanserojen olduğu kanıtlandı - 7

Aflatoksin kontaminasyonu, başta kurutulmuş meyve ve fındık gibi gıdalarda olmak üzere, mısır, pirinç, buğday, pamuk tohumları ve baharatlar gibi tarım ürünlerinde sıkça görülür.
Ayrıca, hayvan yemiyle aflatoksin alan hayvanların süt, et ve yumurta gibi hayvansal gıdalarda da aflatoksin bulunabilir.

Gıdaların doğru depolama koşullarında saklanmaması, aflatoksin üretimini teşvik edebilir. Ayrıca, kurutma ve işleme yöntemleri, aflatoksinlerin kontaminasyon seviyelerini azaltabilir veya artırabilir.

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