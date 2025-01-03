Gıda ürünlerinde gizli tehlike! En çok yumurta ve pirinçte bulunuyor: Kanserojen olduğu kanıtlandı

Aflatoksinler, bağışıklık sistemini zayıflatarak, vücudun enfeksiyonlara karşı direncini azaltabilir. Bu durum, vücuda zarar veren diğer hastalıkların oluşma olasılığını artırır.

Afetoksinlerin bağışıklık fonksiyonları üzerindeki etkisi ve infeksiyonlara duyarlılığı artırması, gelişmekte olan ülkelerde çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için daha büyük bir risk oluşturur.

Çocuklarda uzun süreli aflatoksin maruziyeti, büyüme ve gelişim geriliğine yol açabilir. Aflatoksinlerin, hücre büyümesi ve DNA replikasyonu üzerinde olumsuz etkileri olduğu, bu durumun beyin gelişimini de olumsuz etkileyebileceği belirlenmiştir.