Gıda uzmanı herkesin yaptığı hatayı açıkladı: Asla buzdolabında saklamayın

Evlerde en çok kullanılan temel gıdalardan biri olan soğan, yanlış saklama koşulları nedeniyle beklenenden çok daha hızlı bozulabiliyor. Uzmanlara göre bu hatanın başında soğanları buzdolabında muhafaza etmek geliyor.

Gıda uzmanı herkesin yaptığı hatayı açıkladı: Asla buzdolabında saklamayın - 1

Dolapta çürüyen sebzelerle karşılaşmak, birçok kişi için can sıkıcı bir durum. Ancak özellikle soğanların beklenenden kısa sürede yumuşayıp çürümeye başlamasının ardında yanlış saklama alışkanlıkları yatıyor.

Gıda uzmanı Melissa Alink, The Mirror’a yaptığı açıklamada, bütün soğanların buzdolabında saklanabileceğini ancak bunun tavsiye edilmediğini belirtiyor. Alink, “Çiğ soğanlar buzdolabındaki nemi çabuk emer ve bu da onların daha yumuşak hale gelmesine neden olur” diyor.


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Gıda uzmanı herkesin yaptığı hatayı açıkladı: Asla buzdolabında saklamayın - 2

Soğanlar buzdolabı gibi soğuk ortamlarda saklandığında, içlerindeki nişasta hızla şekere dönüşüyor. Bu süreç, soğanın dokusunu bozarak lapa gibi olmasına yol açıyor. Diğer yandan, yüksek sıcaklıkta saklanan soğanlar ise filizlenme eğilimi gösteriyor.


Gıda uzmanı herkesin yaptığı hatayı açıkladı: Asla buzdolabında saklamayın - 3

SOĞAN NASIL SAKLANMALI?

Melissa Alink, soğanların ideal saklama ortamının karanlık, kuru ve iyi havalandırılan alanlar olduğunu söylüyor. Kiler, çekmece ya da dolap gibi ılık olmayan yerler, bu anlamda doğru tercih. Ancak lavabo altı veya bodrum gibi nemli alanlardan mutlaka kaçınılmalı.

Uzmanlar, soğanların plastik poşetlerde saklanmaması gerektiği konusunda da uyarıyor. Bu tür ambalajlar hava almayı engellediğinden, nemi hapsederek çürümeyi hızlandırıyor. Bunun yerine tel sepetler, file torbalar ya da havalandırmalı kasalar kullanılmalı.


Gıda uzmanı herkesin yaptığı hatayı açıkladı: Asla buzdolabında saklamayın - 4

İlginç bir öneri ise naylon çorap yöntemi. Soğanlar tek tek eski bir taytın bacak kısmına yerleştiriliyor, her birinin üstü bağlanarak bir ‘soğan zinciri’ oluşturuluyor. Bu yöntem hem havalandırmayı sağlıyor hem de uzun süreli muhafaza imkânı sunuyor.


Gıda uzmanı herkesin yaptığı hatayı açıkladı: Asla buzdolabında saklamayın - 5

DOĞRANMIŞ SOĞANLAR NASIL SAKLANIR?

Bütün soğanların aksine, kesilmiş, doğranmış ya da pişirilmiş soğanlar mutlaka buzdolabında saklanmalı. Ancak bu noktada da dikkat edilmesi gereken detaylar var. Alink, “Dilimlenmiş soğanlar streç filme sarılmalı ve hava geçirmez bir kapta saklanmalı” diyor.

Ayrıca doğranmış soğanlar, buzdolabındaki diğer sebzelerin saldığı etilen gazına karşı da korunmalı. Bu gaz, olgunlaşma sürecini hızlandırarak bozulmaya yol açabiliyor. Bu nedenle doğranmış soğanları fermuarlı plastik torbalar içinde muhafaza etmek en güvenli yöntem.


Gıda uzmanı herkesin yaptığı hatayı açıkladı: Asla buzdolabında saklamayın - 6

SOĞANLARI SAKLARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Bütün soğanları buzdolabında saklamayın.

Karanlık, serin ve havadar ortamlarda muhafaza edin.

Plastik poşetlerden uzak durun, tel sepet veya file torba tercih edin.

Naylon çorap yöntemi ile uzun süreli saklama sağlayın.

Doğranmış soğanları mutlaka buzdolabında, hava geçirmez kaplarda saklayın.

Soğanların tazeliğini korumak, basit ama etkili saklama yöntemleriyle mümkün. Biraz dikkatle hem israfı önleyebilir hem de yemeklerinize lezzet katmaya devam edebilirsiniz.

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