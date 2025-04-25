Gıda uzmanı herkesin yaptığı hatayı açıkladı: Asla buzdolabında saklamayın

SOĞAN NASIL SAKLANMALI?

Melissa Alink, soğanların ideal saklama ortamının karanlık, kuru ve iyi havalandırılan alanlar olduğunu söylüyor. Kiler, çekmece ya da dolap gibi ılık olmayan yerler, bu anlamda doğru tercih. Ancak lavabo altı veya bodrum gibi nemli alanlardan mutlaka kaçınılmalı.



Uzmanlar, soğanların plastik poşetlerde saklanmaması gerektiği konusunda da uyarıyor. Bu tür ambalajlar hava almayı engellediğinden, nemi hapsederek çürümeyi hızlandırıyor. Bunun yerine tel sepetler, file torbalar ya da havalandırmalı kasalar kullanılmalı.





