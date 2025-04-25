Gıda uzmanı herkesin yaptığı hatayı açıkladı: Asla buzdolabında saklamayın
Evlerde en çok kullanılan temel gıdalardan biri olan soğan, yanlış saklama koşulları nedeniyle beklenenden çok daha hızlı bozulabiliyor. Uzmanlara göre bu hatanın başında soğanları buzdolabında muhafaza etmek geliyor.
Dolapta çürüyen sebzelerle karşılaşmak, birçok kişi için can sıkıcı bir durum. Ancak özellikle soğanların beklenenden kısa sürede yumuşayıp çürümeye başlamasının ardında yanlış saklama alışkanlıkları yatıyor.
Gıda uzmanı Melissa Alink, The Mirror’a yaptığı açıklamada, bütün soğanların buzdolabında saklanabileceğini ancak bunun tavsiye edilmediğini belirtiyor. Alink, “Çiğ soğanlar buzdolabındaki nemi çabuk emer ve bu da onların daha yumuşak hale gelmesine neden olur” diyor.