Giden Gelmez Dağları'nın öldüren uçurumları. Derinlikleri 100 metreyi buluyor
24.12.2025 12:48
DHA, AA
Birçok efsaneye konu olan Giden Gelmez Dağları'nın keskin çukurları ve dikey mağaraları, havadan görüntülendi.
Antalya'nın Akseki ilçesiyle Konya'nın Seydişehir ilçesi sınırlarındaki Giden Gelmez Dağları, 100 metreyi bulan uçurumları, dikey mağaraları ve obruklarıyla dikkat çekiyor. Bölgedeki dağcılardan Mustafa Ünal, keskin kayalıklardan oluşan tehlikeli çukurları görüntüledi.
Giden Gelmez Dağları'nın 4'te 3'ünün Akseki sınırlarında, 4'te 1'inin ise Seydişehir sınırlarına olduğunu belirten Ünal, “Ben bu dağlara yıllardır geliyorum. Öncelikle derin çukurlar çok fazla. Muhtemelen adı da oradan geliyor. Çünkü iki kayanın arasını kar kapatınca aşağıya düşme olasılığı çok yükseliyor. Düştüğünüzde geri gelemiyorsunuz, çünkü kayalar çok keskin" dedi.
Giden Gelmez Dağları'nın çok zorlu bir coğrafyaya sahip olduğunu anlatan Ünal, yaban hayatı açısından ise zengin olduğunu belirtti.
Bölgede ayı, dağ keçisi, kurt, domuz, vaşak ve tilki gibi pek çok hayvanın yaşadığını ifade eden Ünal, ‘’Ortalama rakım, 2 bin ile 2 bin 200 civarında. Ama karşılıklı olarak engebeli bir arazi" diye konuştu.
100 METREYİ BULAN ÇUKURLAR
Uçurumların 100 metreyi dahi bulabildiğini dile getiren Ünal, dağda dikey mağaralar ve obrukların bulunduğunu da kaydetti.
Seydişehir'de yaşadığını ve haftada bir gün mutlaka buraya geldiğini aktaran Ünal, “Antalya, Konya sınır bölgesindeki bu dağlarda yaklaşık 20 yıldır geziyorum. Suyundan içmediğimiz çeşme kalmadı'' dedi.
Buraya ‘’Giden Gelmez Dağları'' denmesinin nedeni ise daha önce yaşanan acı olaylara dayanıyor. İsmail Özen, 1941 yılında arkadaşlarıyla beraber avlanmak için gittiği Giden Gelmez Dağları'nın zirvesinde 102 metre derinliğinde obruğa düşerek yaşamını yitirdi. Özen'in torunu Mahmut Girgin, dedesinin, vurduğu bir geyiği çıkarmak için iple indiği obruğa düşerek hayatını kaybettiğini anlattı.
Avcının kemikleri, dağcılar tarafından 15 yıl sonra bulunup köy mezarlığına defnedildi.
Efsaneye göre, geçmiş yıllarda köyden başka 2 avcı da gece dinlenmek için yaktıkları ateşin erittiği kar kütlesi nedeniyle uçuruma düştü.