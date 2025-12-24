Giden Gelmez Dağları'nın öldüren uçurumları. Derinlikleri 100 metreyi buluyor

Giden Gelmez Dağları'nın çok zorlu bir coğrafyaya sahip olduğunu anlatan Ünal, yaban hayatı açısından ise zengin olduğunu belirtti.

Bölgede ayı, dağ keçisi, kurt, domuz, vaşak ve tilki gibi pek çok hayvanın yaşadığını ifade eden Ünal, ‘’Ortalama rakım, 2 bin ile 2 bin 200 civarında. Ama karşılıklı olarak engebeli bir arazi" diye konuştu.