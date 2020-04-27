Gigi Hadid 25'inci doğum gününü kutladı

Ünlü süper model Gigi Hadid, 25 yaşına girdi. 23 Nisan’da doğum gününü kendisi gibi ünlü bir model olan kardeşi Bella Hadid ve şarkıcı sevgilisi Zayn Malik ile kutlayan Gigi Hadid, kutlama fotoğraflarını dün ve önceki gün Instagram hesabında paylaştı.