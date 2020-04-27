Gigi Hadid 25'inci doğum gününü kutladı

ntv.com.tr 27.04.2020 - 08:36 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 08:56
Ünlü süper model Gigi Hadid, 25 yaşına girdi. 23 Nisan’da doğum gününü kendisi gibi ünlü bir model olan kardeşi Bella Hadid ve şarkıcı sevgilisi Zayn Malik ile kutlayan Gigi Hadid, kutlama fotoğraflarını dün ve önceki gün Instagram hesabında paylaştı.
Hadid, 52 milyon Instagram takipçisine, “Benim için bugünü özel hale getiren, tüm dünyadan sevgilerini hissettiğim karantina ailemle en güzel 25’inci yaş günü kutlaması. Herkese doğum günü mesajları için teşekkürler” notunu yazdı.
Doğum günü fotoğraflarının sürprizi, eski One Direction grubu üyesi Zayn Malik oldu. Bir dönem ayrı kaldıkları ancak sonra yine ilişkiye devam kararı aldıkları öğrenilen çift, çok ender olarak birlikte fotoğraf veriyor.