Gigi Hadid 25'inci doğum gününü kutladı

Victoria’s Secret’ın ünlü modellerinden Gigi Hadid 25 yaşına bastı. Hadid, karantina günlerinde doğum gününü kardeşi Bella Hadid ve sevgilisi Zayn Malik’le birlikte kutladı.

ntv.com.tr 27.04.2020 - 08:36 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 08:56

Ünlü süper model Gigi Hadid, 25 yaşına girdi. 23 Nisan’da doğum gününü kendisi gibi ünlü bir model olan kardeşi Bella Hadid ve şarkıcı sevgilisi Zayn Malik ile kutlayan Gigi Hadid, kutlama fotoğraflarını dün ve önceki gün Instagram hesabında paylaştı.

Hadid, 52 milyon Instagram takipçisine, “Benim için bugünü özel hale getiren, tüm dünyadan sevgilerini hissettiğim karantina ailemle en güzel 25’inci yaş günü kutlaması. Herkese doğum günü mesajları için teşekkürler” notunu yazdı.

Doğum günü fotoğraflarının sürprizi, eski One Direction grubu üyesi Zayn Malik oldu. Bir dönem ayrı kaldıkları ancak sonra yine ilişkiye devam kararı aldıkları öğrenilen çift, çok ender olarak birlikte fotoğraf veriyor.

Yaklaşık iki yıl önce ayrılan Gigi Hadid ve Zayn Malik çifti ocak ayında, Malik’in doğum günü kutlamasına el ele giderken görülmüştü. İkiliye Gigi Hadid’in kardeşleri ünlü model Bella Hadid ile Anwar Hadid ve Anwar’ın sevgilisi, ünlü şarkıcı Dua Lipa da katılmıştı.
İşte Gigi Hadid'in 25. doğum günü kutlamasından yansıyanlar...

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