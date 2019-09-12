Gigi Hadid çıplak ayakla Marc Jacobs defilesinde
Marc Jacobs’un 2019 New York Moda Haftası kapsamında İlkbahar 2020 koleksiyonu defilesinin yıldızı, çıplak ayaklı Gigi Hadid oldu.
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Marc Jacobs’un İlkbahar 2020 koleksiyonu 2019 New York Moda Haftası’nda tanıtıldı.
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Defileye ABD'li ünlü model Gigi Hadid damga vurdu.
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24 yaşındaki model, New York’taki Park Avenue Armory’de düzenlenen defilede çıplak ayakla yürüdü.
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4Defileyi izleyen ünlüler arasında ünlü şarkıcı Zendaya vardı.
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5Ayrıca Gigi Hadid’in erkek kardeşi Anwar Hadid ile yeni sevgilisi, ünlü şarkıcı Dua Lipa da defileyi izledi.
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İşte Gigi Hadid’in yıldızı olduğu Marc Jacobs defilesinden yansıyanlar...
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