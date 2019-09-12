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Gigi Hadid çıplak ayakla Marc Jacobs defilesinde

Marc Jacobs’un 2019 New York Moda Haftası kapsamında İlkbahar 2020 koleksiyonu defilesinin yıldızı, çıplak ayaklı Gigi Hadid oldu.

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    Marc Jacobs’un İlkbahar 2020 koleksiyonu 2019 New York Moda Haftası’nda tanıtıldı.

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    Defileye ABD'li ünlü model Gigi Hadid damga vurdu.

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    24 yaşındaki model, New York’taki Park Avenue Armory’de düzenlenen defilede çıplak ayakla yürüdü.

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    Defileyi izleyen ünlüler arasında ünlü şarkıcı Zendaya vardı.
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    Ayrıca Gigi Hadid’in erkek kardeşi Anwar Hadid ile yeni sevgilisi, ünlü şarkıcı Dua Lipa da defileyi izledi.
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    İşte Gigi Hadid’in yıldızı olduğu Marc Jacobs defilesinden yansıyanlar...

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