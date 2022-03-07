Gigi Hadid defile gelirlerini Ukrayna ve Filistin'e bağışlayacak

Instagram hesabından açıklama yapan Hadid, “Moda Ayı takviminde ben ve çalışma arkadaşlarım yeni moda koleksiyonlarını tarihin yıkıcı ve travmatik zamanlarında sergiliyoruz. İş planlarımıza çok fazla müdahale etme imkanımız yok, ama bir şey yapmak için ‘yürümek’ istiyoruz” diye yazdı.