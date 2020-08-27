Gigi Hadid doğuma gün sayıyor

Şarkıcı sevgilisi Zayn Malik ile birlikte ilk bebeklerini bekleyen dünyaca ünlü model Gigi Hadid, büyüyen karnını gözler önüne seren fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Ünlü model Gigi Hadid, üç kez ayrılıp dört kez de barıştığı şarkıcı sevgilisi Zayn Malik'ten bebek bekliyor. Kız bebek beklediği öğrenilen Hadid, 8.5 aylık hamile. İlk kez anne olmaya hazırlanan 25 yaşındaki Amerikalı model, büyüyen karnını gözler önüne seren pozlarını Instagram sayfasında paylaştı. Hadid geçtiğimiz ayın 26'sında çekilen pozlarını, çekimde görev alan arkadaşlarına yönelik teşekkür mesajıyla birlikte takipçilerinin beğenisine sundu. Hadid'in bu pozlarına takipçilerinden mesaj ve beğeni yağdı.