Gigi Hadid doğuma gün sayıyor

Şarkıcı sevgilisi Zayn Malik ile birlikte ilk bebeklerini bekleyen dünyaca ünlü model Gigi Hadid, büyüyen karnını gözler önüne seren fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

27.08.2020 - 07:46

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Ünlü model Gigi Hadid, üç kez ayrılıp dört kez de barıştığı şarkıcı sevgilisi Zayn Malik'ten bebek bekliyor.
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Kız bebek beklediği öğrenilen Hadid, 8.5 aylık hamile.
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İlk kez anne olmaya hazırlanan 25 yaşındaki Amerikalı model, büyüyen karnını gözler önüne seren pozlarını Instagram sayfasında paylaştı.
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Hadid geçtiğimiz ayın 26'sında çekilen pozlarını, çekimde görev alan arkadaşlarına yönelik teşekkür mesajıyla birlikte takipçilerinin beğenisine sundu.
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Hadid'in bu pozlarına takipçilerinden mesaj ve beğeni yağdı.
Gigi Hadid doğuma gün sayıyor - 6

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