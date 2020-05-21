Gigi Hadid estetik iddialarına noktayı koydu



Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Gigi Hadid, "Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim" dedi.

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21.05.2020 - 11:24

Erin Parsons ile yaptığı bir Zoom görüşmesinde güzellik rutini, plastik cerrahi söylentileri ve hamileliğinin başlangıcından bu yana yüzünün nasıl değiştiği hakkında açıklamalarda bulundu. Gigi Hadid , Küresel Makyaj Sanatçısıile yaptığı bir Zoom görüşmesinde güzellik rutini, plastik cerrahi söylentileri ve hamileliğinin başlangıcından bu yana yüzünün nasıl değiştiği hakkında açıklamalarda bulundu.

Zayn Malik ile bu son baharda ilk çocuğunu kucağına almayı bekleyen Gigi Hadid, "Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim" dedi.

Yaklaşık 6 aylık hamile olan modelin yüzünün nasıl değişeceğini merak ettiğini söyleyen Parson'a Hadid, "Zaten yanaklarım var, bu yüzden dolduracak çok şey yok" diye güldü.







25 yaşındaki manken daha sonra plastik cerrahi ile ilgili söylentiler hakkında konuştu; "Yüzüme bir şey yaptırdığımı ya da enjekte etmediğimi merak edenler için. Herkesin istediği kendileri hakkında daha rahat ve iyi hissettiren her şeyi yapması beni mutlu ediyor. Ama kendime gelin bu beni korkutuyor. Kendimi çok fazla kontrol delisi gibi hissediyorum. Ya ben de yanlış giderse?" ifadelerini kullandı.

Makyajın doğal güzelliği geliştirmek için kullanılan bir araç olduğunu savunar Hadid, "İnsanların yüzlerine kalıcı şeyler yaptırmak için çok hızlı davrandığını düşünüyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Bazen güvensizliklerim olmadığı anlamına gelmez, ancak özel durumlar için burnunu biraz şekillendir veya makyajla her şeyi yapabilirim. Makyaj, özel anlar için elinden gelenin en iyisini hissetmene yardımcı olacak kadar güzel bir araç" dedi.