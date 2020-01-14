Gigi Hadid, Harvey Weinstein’in cinsel saldırı davasında jüri üyesi olacak

Amerikalı süper model Gigi Hadid, yapımcı Harvey Weinstein’in New York’ta görülecek cinsel saldırı davasında jüri üyeleri arasında yer alabilir. CNN’in haberine göre 24 yaşındaki model, dün Manhattan Yüksek Mahkemesi tarafından 120 diğer potansiyel jüri üyesi arasındaki isim olarak mahkemeye çağrıldı.
Hadid, perşembe günü form doldurması ve mahkemeye göndermesi istenen potansiyel jüri üyeleri olarak kalan 35 kişiden biriydi.
ABD'nin birçok eyaletinde jüri üyeleri, seçmen numarası veya ehliyet numarası sırasıyla seçilir. Sırası gelen potansiyel adaya önce, jüriliğe ehil olup olmadığını belirlemek için, Amerikan vatandaşlık durumunu, İngilizce anlayıp anlamadığını, özürlü olup olmadığını veya jüri olmaya engel bir durumu olup olmadığını soran bir form gönderilir. Ehil olanlar jüri havuzuna dahil edilir ve jüri görevi süresince çağrıldıkları duruşmalara katılırlar.
Ünlü model geçen hafta, Instagram hikayesinde, jüri üyeliğinden bahsetmiş ve çok heyecanlı olduğunu söylemişti.
Weinstein’in suç davası geçen hafta pazartesi günü Manhattan’da açıldı. Jüri seçimlerinin tamamlanmasının ardından iki ayda davanın tamamlanması bekleniyor.
Hollywood yapımcısı 80'den fazla kadın tarafından cinsel istismarla suçlansa da sadece iki kadının suçlamalarına dayanarak iki tecavüz, bir cinsel suç eylemi ve iki cinsel saldırı davasıyla karşı karşıya kaldı. Yargılama sonucunda suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alabilir. Weinstein, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.
New Yorkta açılan dava sonrası California'da Weinstein aleyhine yeni cinsel suçlamalar getirildi. Yeni suçlamalar, Weinstein’in 2013’te iki gün arayla bir kadına tecavüz, diğerine de cinsel saldırı iddialarını içeriyor.
Weinstein’ın davası, Ekim 2017'de biri New York Times'ta, diğeri New Yorker'da olmak üzere, düzinelerce kadının yapımcı tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığı iki bomba soruşturmanın yayınlanmasından iki yıl sonra başladı.
Weinstein aleyhine konuşan kadınlar arasında Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Ashley Judd, Rose McGowan, Annabella Sciorra, Daryl Hannah gibi ünlü isimler de yer aldı.