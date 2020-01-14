Gigi Hadid, Harvey Weinstein’in cinsel saldırı davasında jüri üyesi olacak

Hadid, perşembe günü form doldurması ve mahkemeye göndermesi istenen potansiyel jüri üyeleri olarak kalan 35 kişiden biriydi.

ABD'nin birçok eyaletinde jüri üyeleri, seçmen numarası veya ehliyet numarası sırasıyla seçilir. Sırası gelen potansiyel adaya önce, jüriliğe ehil olup olmadığını belirlemek için, Amerikan vatandaşlık durumunu, İngilizce anlayıp anlamadığını, özürlü olup olmadığını veya jüri olmaya engel bir durumu olup olmadığını soran bir form gönderilir. Ehil olanlar jüri havuzuna dahil edilir ve jüri görevi süresince çağrıldıkları duruşmalara katılırlar.