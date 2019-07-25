Gigi Hadid ile Tyler Cameron aşk yaşıyor iddiası

Zayn Malik ile birlikteliğini noktalayan dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
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ABD'li yıldız Gigi Hadid, İngiliz şarkıcı Zayn Malik ile 3 yıllık birlikteliğini bu yılın başlarında noktaladı.
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Aylardır adı kimseyle anılmayan Hadid'in Tyler Cameron ile yeni birlikteliği yelken açtığı iddia edildi.
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Hadid, ABD'li televizyon yıldızı Tyler Cameron'ı sosyal medyada takibe aldı.
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Cameron da Hadid'e karşılık vererek takip etmeye başladı. İlk adımı Hadid'in atması ünlü modelin hayranlarını heyecanlandırdı.
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Hadid'in adı bu gelişme ile ilk kez Malik'ten başka bir isimle gündeme gelmiş oldu.