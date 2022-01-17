Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrılığında ihanet ayrıntısı: Abi Clarke

Şarkıcı Zayn Malik'in ABD'li ünlü manken Gigi Hadid ile altı yıllık ilişkisi sırasında, İngiliz TV yıldızı Abi Clarke ile de aşk yaşadığı öne sürüldü.

Haberler 17.01.2022 - 11:22

Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrılığında ihanet ayrıntısı: Abi Clarke - 1

İngiliz şarkıcı Zayn Malik'in (29) eski sevgilisi, ABD'li manken Gigi Hadid'i, (26) İngiliz reality dizisi TOWIE'de yer alan Abi Clarke (30) ile aldattığı iddia edildi.

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Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrılığında ihanet ayrıntısı: Abi Clarke - 2

İngiliz Sun gazetesinin haberine göre, Malik, birlikte bir kızları olan ve geçtiğimiz Ekim ayında ayrıldığı Hadid ile ilişkisi sırasında Clarke ile aşk yaşadı.

Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrılığında ihanet ayrıntısı: Abi Clarke - 3

ABD'nin Los Angeles kentinde bir barda tanıştığı Clarke'a takıntılı hale gelen Malik, onunla İngiltere'nin başkenti Londra'daki lüks evinde kaçamak yaptı. Bir dönem ABD boks şampiyonu Floyd Mayweather ile de ilişki yaşayan Abi Clarke, arkadaşlarına Zayn Malik'in kendisinin kıvrımlı vücudunu sevdiğini ve Los Angeles'taki siska kızlardan yakındığını söyledi.

Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrılığında ihanet ayrıntısı: Abi Clarke - 4

Arkadaşlarına, Malik'in evinde Grinin Elli Tonu filmindekine benzeyen, zındanı andıran bir yatak odası olduğunu da söyleyen Clarke, şarkıcıyı filmin baş karakteri Bay Grey diye nitelediğini ifade etti.

Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrılığında ihanet ayrıntısı: Abi Clarke - 5

İlişkileri sırada şarkıcının Hadid ile ayrıldığını düşünen Clarke, Malik'in telefonunda mankenden gelen "Seni özledim" mesajını görünce beraberliği bitirdiğini aktardı.

Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrılığında ihanet ayrıntısı: Abi Clarke - 6

İngiltere'deki Clarke "İkinci kadın konumuna düşmek istemem" dese de ABD'deki Malik tarafından görüntülü arandığı konuşuluyor.

Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrılığında ihanet ayrıntısı: Abi Clarke - 7

Malik ile Hadid'in 6 yıllık ilişkisinin, şarkıcının mankenin annesiyle kavgası yüzünden bittiği belirtilmişti. Malik'in büyük beden kadınlara özel flört sitesi WooPlus'a kaydolduğu da ortaya çıkmıştı.

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