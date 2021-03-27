Gigi Hadid ile Zayn Malik bebekleriyle gezintide

Bir süre önce bir kız bebek sahibi olan Gigi Hadid ile Zayn Malik, New York'ta görüntülendi. Kızları Khai'yi de alıp yürüyüşe çıkan çift, bebek arabasını dönüşümlü olarak kullandı. Bir süre Zayn Malik kızının arabasını yürüttü ardından nöbeti Gigi Hadid aldı.

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27.03.2021 - 09:04

Ünlü çift, karşıdan karşıya geçmek için trafik lambasının yeşile dönmesini beklerken, fotoğrafçılar da caddenin diğer yanında objektiflerini hazırladı.





Çift, yürümeye başladığı anda da ardı ardına deklanşörlere basmaya başladılar.





Bir yandan birbirleriyle sohbet eden Zayn Malik ve Gigi Hadid, sonra kısa bir süre fotoğrafçıları selamladı.

Ardından da Hadid onlara el salladı ve çift yollarına devam etti.

Gigi Hadid, kızının yüzünü göstermeme kuralını yine bozmadı.