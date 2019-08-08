Gigi Hadid ile Tyler Cameron aşk yaşıyor iddiası ( Zayn Malik'i unuttu)
Bu yılın başlarında ayrılan Gigi Hadid ve Zayn Malik çiftinden biri, yeni ufuklara çoktan yelken açtı bile. Ve o isim ünlü süpermodel Gigi Hadid!
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Gigi Hadidyıllardır bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü Zayn Malik'i üçüncü ayrılık sonrası unuttumuşa benziyor.
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24 yaşındaki modelin The Bachelorotte yarışmasının bekar prensi Tyler Cameron'ı Instagram'dan takibe almasıyla başlayan aşk iddiaları, ikilinin ğeçtiğimiz pazar günü, Brooklyn'deki Dumbo House'tan beraber çıkarken görüntülenmesiyle daha da alevlendi.
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Üstelik bu ikilinin son buluşması da olmadı. Söylentilere göre, Soho House'taki bir barda bir şeyler içtikten sonra Gigi Hadid'in New York'taki dairesine dönen Tyler Cameron, ünlü süpermodelin evinden gece yarısı 2 gibi çıkarken yakalandı.
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Ertesi gün ise ortak arkadaşlarıyla Manhattan'da bowling oynamaya giden yeni nesil flörtler, hemen ardından Gigi'nin dairesine geçti.
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Tyler Cameron'un Gigi Hadid'in dairesinden çıkarken Splash News objektiflerine yakalanması da aşk dedikodularını destekledi.