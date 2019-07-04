NTV

Gigi Hadid parfümün reklam yüzü oldu

ntv.com.tr

Gigi Hadid, Michael Kors’un yeni parfümünün reklam yüzü olarak Turks ve Caicos Adaları’nda yapılan çekimde poz verdi.

  • 1

    Ünlü süper model Gigi Hadid, Michael Kors’un parfüm markası Wonderlust’ın reklam yüzü oldu.

  • 2

    24 yaşındaki ABD’li model, Karayipler’deki Turks ve Caicos Adaları’nda reklam çekiminde yer aldı.

  • 3

    Ünlü tasarımcı Michael Kors, “Gigi, Michael Kors Wonderlust ruhunun cisimleşmiş hali” dedi.

  • 4

    Hadid de temsil ettiği parfüm için, “Michael Kors Wonderlust, bir şişenin içinde tatil yapmak gibi” ifadesini kullandı.

  • 5

    Plajda yapılan mayolu çekimlerde Hadid’in neşeli halleri dikkat çekti.

  • 6

    İşte Gigi Hadid’in parfüm reklamı çekiminden yansıyanlar...

  • 7

  • 8

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin