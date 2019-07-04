Gigi Hadid parfümün reklam yüzü oldu
ntv.com.tr
Gigi Hadid, Michael Kors’un yeni parfümünün reklam yüzü olarak Turks ve Caicos Adaları’nda yapılan çekimde poz verdi.
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Ünlü süper model Gigi Hadid, Michael Kors’un parfüm markası Wonderlust’ın reklam yüzü oldu.
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24 yaşındaki ABD’li model, Karayipler’deki Turks ve Caicos Adaları’nda reklam çekiminde yer aldı.
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Ünlü tasarımcı Michael Kors, “Gigi, Michael Kors Wonderlust ruhunun cisimleşmiş hali” dedi.
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Hadid de temsil ettiği parfüm için, “Michael Kors Wonderlust, bir şişenin içinde tatil yapmak gibi” ifadesini kullandı.
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Plajda yapılan mayolu çekimlerde Hadid’in neşeli halleri dikkat çekti.
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İşte Gigi Hadid’in parfüm reklamı çekiminden yansıyanlar...
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