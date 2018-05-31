Gigi Hadid saçlarının sırrını verdi (Ünlülerin tuhaf güzellik sırları)

1 Dünyanın en çok kazanan mankenlerinden Gigi Hadid, altın rengi sarı saçlarının sırrını verdi. Hadid "Saçlarımı sık yıkamıyorum. Boş zamanımda Hindistan cevizi yağı sürüp 3 gün bekliyorum.Ardından şampuanla yıkıyorum" dedi.

2 Kimi hemoroid kremi kimi ise sülük kullanıyor. İşte milyonlarca hayranı olan ünlü isimlerin tercih ettikleri tuhaf güzellik sırları.

3 Blake Lively

Blake Lively'nin güzellik imzalarından biri gür ve parlak saçları. Yıldız şimdilerde rutinini yenilese de, annesinin öğüdü ona sağlıklı saçlar kazandırmış: Başarılı oyuncu dayanıklı saç uçları için mayonez maskesi yapıyor.

4 Olivia Munn

Güzel oyuncu kırışıklıklardan arınmış cildi için beslenme alışkanlıklarına dikkat çekiyor. Olivia'nın sırrı cildi nemli tutan hyalüronik asit açısından zengin Japon patatesi.

5 Angelina Jolie Biri lüks mü dedi? Angelina sağlıklı ve fit görünümünü yaptırdığı havyar bakımlarına borçlu. Yağ bakımından zengin ve oldukça pahalı olan Bearii havyarı ile güzel yıldız, doğum sonrası çatlaklarından vücut lekelerine kadar tüm izlerle olan savaşı kazanmış.









6 Kate Hudson

Kate Hudson parlak ve sıkı bir cilt için oldukça klasik bir maddeye güveniyor: Su. Başarılı oyuncu, yüzündeki şişkinliği azaltmak, kızarıklığı gidermek ve gözenekleri sıkılaştırmak için yüzünü buzlu su dolu bir kaba daldırarak birkaç saniye bekliyor.

7 Scarlett Johansson Scarlett Johansson'un bakım alışkanlığı Jennifer Lopez ve Angelina Jolie'ye göre daha hesaplı. Güzel yıldız tonik olarak elma sirkesi kullanıyor. Sirkenin antibakteriyel etkisinden faydalanan Scarlett'ın porselen cildine bakılırsa, kendine aknelere karşı etkili bir müttefik bulmuş.

8 Selena Gomez

Genç şarkıcının gittiği her yere bir 'Ter Yatağı' taşıdığını biliyor muydunuz? Turnede bile bu uygulamadan vazgeçmeyen Selena, 45 dakika boyunca ter yatağında yatarak vücudundaki toksinlerden arınıyor. Bu uygulamanın cilt dokusunu yenilerken vücudu incelttiği de söyleniyor.

9 Kate Middleton Prensesin cilt bakım sırrı arı zehirinden geçiyor. Cilde botoks etkisi verdiği söylenen arı zehiri içeriğine sahip ürünlerle Cambridge Düşesi cildini genç tutuyor. Hatta düğün gününde de makyaj öncesi kullandığı arı zehiri maskesiyle Kate, oldukça konuşulmuştu.

10 Cindy Crawford Cilt bakımında doğal ve sade içeriklere güvenenlerden birisi de ikonik süpermodel Cindy Crawford. Ünlü model, gün içinde cildini nemlendirmek için yağ, mineral ve protein bakımından zengin olan süt ve suyu karıştarak elde ettiği bir sprey kullanıyor.





11 Hailey Baldwin Kim Kardashian'ın vampir bakımı ve Eva Longoria'nın plasenta kreminden sonra Hailey'nin bakım sırrı size garip gelmeyebilir. Güzel model, özel bir klinikte üretilen ve temel içeriğinde kendi kanı kullanılan bir yüz kremiyle cilt bakımını yapıyor.

12 Jennifer Lopez Jennifer Lopez'in bakım rutinindeki farklılık yıldızın ekstravagan yaşam tarzından geliyor. Yüz için üretilen ve 60 mililitresi 1000 TL gibi bir fiyata satılan kült La Mer The Creme, güzel şarkıcının aynı zamanda vücut nemlendiricisi.

13 Sandra Bullock Sandra Bullock'un cilt bakım sırrı yeni duyduğumuz bir şey olmasa da yine de oldukça sıradışı. Güzel oyuncu şişkin göz altları için hemoroid kremi kullanıyor.

14 Nicole Kidman

Nicole Kidman'ın her daim parlak ve sıcak saçlarının rengini nasıl taze tutuyor? Güzel oyuncunun sırrı, duş aldıktan sonra saçlarını son kez durularken kızılcık suyu kullanması.

15 Demi Moore

Demi Moore'un antioksidan rutini yeşil sulardan, detoks diyeti ve spordan değil sülüklerden oluşuyor. İkonik yıldız, kanı yenilediği söylenen bu yöntemle kendini içten dışa tazeliyor.





16 Eva Longoria Eva Longoria'nın cilt bakımında bağımlısı olduğu kremlerin içeriğinde plasenta bulunuyor. Kollajen üretimini hızlandıran ve cildin nem bariyerini yenilediği söylenen bu içerik Hollywood yıldızları arasında da oldukça popüler.

17 Kim Kardashian Keeping up with the Kardashian şovuyla birazcık ilgiliyseniz, Kim'in ilgi alanlarından birinin Vampire Facial isimli cilt bakımı olduğunu duymuşsunuzdur. Basitçe kendi kanınızın cildinize tekrar enjekte edilmesiyle yapılan bu yöntem gergin ve genç bir cilt için uygulanıyor.





18 Halle Berry

Güzel oyuncunun cilt bakım sırrı önceden okuduklarınıza göre daha normal. Selülitlere karşı savaşta Halle Berry duş rutininde taze öğütülmüş kahve çekirdeklerini kullanıyor. Vücudunu öğütülmüş kahve temizleyen Halle, hem kafeinin selülit karşıtı etkisinden faydalanıyor hem de peeling yapıyor.







19 Victoria Beckham



Victoria Beckham'ın temiz ve pürüzsüz cildinin sırrını açıklıyoruz: Bülbül dışkısı. Japon kültüründen gelen ve Geisha Facial olarak da bilinen bu cilt bakımı içeriğindeki bu sıra dışı(!) madde ile cilt dokusunu yeniliyor.



