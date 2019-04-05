Gigi Hadid: Şöhret hayatınızın kontrolünü elinizden alabilir

1 Gigi Hadid, Variety dergisine verdiği röportajda şöhretle nasıl başa çıktığını anlattı. Instagram'da 47 milyon takipçisi bulunan Hadid, "Çok içerledim, çok kırıldım ama şöhret bir şekilde erken olgunlaşmama vesile oldu" dedi.







2 Her zaman başarının peşinde koştuğunu dile getiren Hadid, çocukluğundan bu yana yaratıcılığını özgürce kullanabildiğini bir mesleğin hayalini kurduğunu ifade etti.







3 Bu güçle kendi hayatını oluşturmak istediğini dile getiren Hadid, "Dikkatli olmazsanız, şöhret hayatınızın kontrolünü elinizden alabilir" diye konuştu.







4 Bu kadar ünle başa çıkmayı bir öğrenim süreci gibi gördüğünü söyleyen Hadid şöyle devam etti: "İnişlerim de oldu, çıkışlarım da. Fakat tümüyle baktığımda sürekli bir şeyler öğrendim."







5 "Kendimle alaklı, dünyayla alakalıi. Başta dürüst olmayı, kendimi kutlamayı, korumayı, gerektiğindeyse iddialı olmayı."





