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Gigi Hadid: Şöhret hayatınızın kontrolünü elinizden alabilir

Düyaca ünlü model Gigi Hadid, şöhret yolculuğunda nasıl evrildiğini anlattı. Hadid, "Dikkatli olmazsanız, şöhret hayatınızın kontrolünü elinizden alabilir" ifadelerini kullandı.

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    Gigi Hadid, Variety dergisine verdiği röportajda şöhretle nasıl başa çıktığını anlattı. Instagram'da 47 milyon takipçisi bulunan Hadid, "Çok içerledim, çok kırıldım ama şöhret bir şekilde erken olgunlaşmama vesile oldu" dedi.


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    Her zaman başarının peşinde koştuğunu dile getiren Hadid, çocukluğundan bu yana yaratıcılığını özgürce kullanabildiğini bir mesleğin hayalini kurduğunu ifade etti.


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    Bu güçle kendi hayatını oluşturmak istediğini dile getiren Hadid, "Dikkatli olmazsanız, şöhret hayatınızın kontrolünü elinizden alabilir" diye konuştu.


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    Bu kadar ünle başa çıkmayı bir öğrenim süreci gibi gördüğünü söyleyen Hadid şöyle devam etti: "İnişlerim de oldu, çıkışlarım da. Fakat tümüyle baktığımda sürekli bir şeyler öğrendim."


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    "Kendimle alaklı, dünyayla alakalıi. Başta dürüst olmayı, kendimi kutlamayı, korumayı, gerektiğindeyse iddialı olmayı."


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    "Çekilen fotoğraflara aldırmıyorum. Görmemeyi, duymamayı, yok saymayı öğrendim."
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