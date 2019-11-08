Gigi Hadid stil eleştirilerine isyan etti: Giyimime karışmayın

Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında gösterilen Gigi Hadid, sosyal medyada stili hakkında yapılan eleştirilere Twitter'da yanıt verdi: Sokakta dolaşmaya sizin onayınıza göre çıkmıyorum. Gerçek olmayan beklentileriniz ve yeterince seksi olmamam hakkında gelen küçük şikayetleriniz giyim tarzımı değiştirmeyecek. Hepiniz kadınları güçlendirmekten bahsediyorsunuz. Ben tenini gösteren- göstermeyen tüm kadınları destekliyorum. Bu bir seçim. İstediğim gibi giyiniyorum ve kendimi seksi hissediyorum. Bu stilistle alakalı değil, bu kendimi nasıl ifade etmeyi seçtiğimle alakalı. Sizin fikriniz bunu değiştirmeyecek. Böyle düşünenler, kendi enerjinize ve sevdiğiniz stile odaklanmalısınız"

Attığı tweetleri daha sonra silen Gigi Hadid'in yıllar içinde objektiflera yansıyan farklı stillerinden fotoğraflar ve haberler: