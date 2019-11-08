Gigi Hadid stil eleştirilerine isyan etti: Giyimime karışmayın

Moda haftaları, defileler ve toplantılar arasında koşturan Gigi Hadid boş olduğu zamanlarda daha rahat giyinmeyi tercih ediyor. Fakat bazı takipçileri bu durumdan memnun olmadı ve ünlü modele "Seksi ve ikonik tarzına ne oldu" sorusunu yöneltti. Genelde eleştiriler konusunda sessiz kalmayı tercih eden Gigi Hadid sonunda dayanamadı ve Twitter'dan duygularını paylaştı: Giyimime karışmayın. İşte Gigi Hadid'in yıllar içinde objektiflere yansıyan; sokak, festival ve doğum günü stillerinden örnekler

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Dünyanın en çok kazanan modelleri arasında gösterilen Gigi Hadid, sosyal medyada stili hakkında yapılan eleştirilere Twitter'da yanıt verdi: Sokakta dolaşmaya sizin onayınıza göre çıkmıyorum. Gerçek olmayan beklentileriniz ve yeterince seksi olmamam hakkında gelen küçük şikayetleriniz giyim tarzımı değiştirmeyecek. Hepiniz kadınları güçlendirmekten bahsediyorsunuz. Ben tenini gösteren- göstermeyen tüm kadınları destekliyorum. Bu bir seçim. İstediğim gibi giyiniyorum ve kendimi seksi hissediyorum. Bu stilistle alakalı değil, bu kendimi nasıl ifade etmeyi seçtiğimle alakalı. Sizin fikriniz bunu değiştirmeyecek. Böyle düşünenler, kendi enerjinize ve sevdiğiniz stile odaklanmalısınız"

Attığı tweetleri daha sonra silen Gigi Hadid'in yıllar içinde objektiflera yansıyan farklı stillerinden fotoğraflar ve haberler: 

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Gigi Hadid'in 24. doğum günü stili (Haberin detayları / Tıkla oku) 

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Gigi Hadid'in Paris stili (Haberin detayları / Tıkla oku)

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Gigi Hadid pijamalı (Haberin detayları / Tıkla oku)

Gigi Hadid, Gigi Hadid stil, Gigi Hadid giyim, Gigi Hadid tarz

Gigi Hadid'in tenis stili (Haberin detayları / Tıkla oku)

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Gigi Hadid'in Coachella Festivali stili (Haberin detayları / Tıkla oku)


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Gigi Hadid’in çabasız şıklığı  (Haberin detayları / Tıkla oku)

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Gigi Hadid kalktığı gibi kendini sokağa attı  (Haberin detayları / Tıkla oku)



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Gigi Hadid'in ipek etek şıklığı (Haberin detayları / Tıkla oku)

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Gigi Hadid'in spor stili (Haberin detayları / Tıkla oku)

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Gigi Hadid'in 23. yaş günü stili (Haberin detayları / Tıkla oku) 

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Gigi Hadid'in festival stili (Haberin detayları / Tıkla oku)

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Gigi Hadid'in yaz şıklığı (Haberin detayları / Tıkla oku)

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