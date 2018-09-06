Gigi Hadid Tom Ford defilesine damga vurdu
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Dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid, New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen Tom Ford defilesinde podyuma çıktı. Kaia Gerber, Joan Smalls gibi ünlü modellerin de yer aldığı defilenin parlayan yıldızı Gigi Hadid oldu.
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ABD’li ünlü süper model Gigi Hadid, New York Moda Haftası’nda podyuma çıktı.
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New York’taki Park Avenue Armory’de gerçekleşen Tom Ford defilesinde yürüyen 23 yaşındaki model, defilenin en dikkat çeken ismi oldu.
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Hadid, defilede siyah bir elbise ve gold ayakkabı ile yürüdü.
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Defilenin bir diğer öne çıkan ismi, efsane süper model Cindy Crawford’un modellik yapan 17 yaşındaki kızı Kaia Gerber oldu.
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Gerber, mor renkli deri ceket ve eşarpla tamamlanmış bir elbiseyle podyuma çıktı.
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Joan Smalls da leopar desenli kıyafetiyle podyumda parlayan isimlerdendi.
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İşte New York Moda Haftası Tom Ford defilesinden yansıyanlar...
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