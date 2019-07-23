Gigi Hadid: Ünlü olduğunuzda hayatınız kontrolden çıkıyor

1 Ünlü model Gigi Hadid, Variety dergisine konuk oldu. Kariyer hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki Hadid bilinmeyenlerini anlattı. dedi.



Kariyerinizle ilgili verdiğiniz en büyük karar neydi?



- En büyük olay, doğru menajeri bulmak... 17 yaşında genç bir model olarak başladığımda, ajansıma gidip “Bu kişi benim için çalışmıyor. Benim daha yol gösterici ve vizyonu olan birine ihtiyacım var” demek zorunda kalmıştım.









2 Sonra neler oldu?



- New York’a taşındığımda okuluma devam ediyordum ve model olarak da desteklendiğimi hissediyordum. Yeni şirketim beni sektöre itti, bana çok şey öğretti ve nasıl kararlar almam gerektiğini açıkladı. Son karar her zaman benimdi ama süreci çok iyi öğrenmiştim.







3 Kariyeriniz nasıl değişti?



- Kariyerimin başlangıcında, öncelikli olduğumu biliyordum. Bu nedenle burada olmalı ve kendimi kanıtlamam gerektiğinin bilincindeydim. Yıllarca “Evet” dedikten sonra, sanırım biraz yorulmuştum. Daha sonra yapılan programlarla planlı ilerlemeye başladım. Bu dönemde özellikle çiftliğimde vakit geçirip, dengemi sağladım.







4 Ne zaman tükendiğinizi hissettiniz?



- Muhtemelen iki yıl önce. Çiftliği de o zamanlarda aldım. Ama nerede olduğunu söylemem.



Bir model olarak ilk kez ne zaman başarılı hissettiniz?



- Gerçekten saygı duyduğum birisi karşıma geçip, “İşinde iyisin. Seninle çalışmak eğlenceli. Çevrene karşı naziksin” dediğinde kendimi başarılı hissediyorum.







5 Şöhret hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bu durumdan sıkıldınız mı?



- Şöhret, her gün öğrendiğim ve başa çıkmaya çalıştığım bir şey. Elbette iniş çıkışlarım oluyor. Kendim hakkında da çok şey öğrendim; kendime dürüst olmayı, kendimi korumayı, kutlamayı ve gerektiğinde iddialı olmayı… Çünkü ünlü olduğunuzda hayatınızın kontrolden çıktığını hissettiğiniz zamanlar oluyor. İnsanlar sizi yargılıyor. Küçücük bir hatanız nedeniyle başlıklar ya da fikirler görüyorsunuz. İnsanlara nazik davranmaya çalıştım ama bu beni suiistimal etmelerine izin verdim anlamına gelmiyor.











6 Her zaman feminist miydiniz?



- Evet, çünkü annemin kendi hayatını kontrol altına fazlasıyla aldığını gördüm. Annemle babam boşanmış olsalar da bu durumun negatif yönlerini asla bana yaşatmadılar. Her zaman birbirlerini desteklediler bu da bana annemdeki gücü gösterdi. Genç yaştayken insanlar arasında bir köprü olmak istediğimi anladım. Böylece de feminist olmayı seçtim.









7 Tasarımcı olmaya ne zaman karar verdiniz?



- Hayatım boyunca yaratıcıydım. Sanat, modadan daha uzun süredir hayatımda. Tasarım yapmak bana iş yapmak gibi hissettirmiyor. En sevdiğim günlerim diyebilirim. Masaya oturup yaratıcı insanlarla bir şeyler çizmek hoşuma gidiyor. Uzun bir süre modellik yapacağım ama sonunda bu sektörde yaratıcı bir yerlerde olacağım. Tasarımlarımın hepsi benim çocuklarım gibi...





