Gigi Hadid: Ünlü olduğunuzda hayatınız kontrolden çıkıyor

Sonra neler oldu? - New York’a taşındığımda okuluma devam ediyordum ve model olarak da desteklendiğimi hissediyordum. Yeni şirketim beni sektöre itti, bana çok şey öğretti ve nasıl kararlar almam gerektiğini açıkladı. Son karar her zaman benimdi ama süreci çok iyi öğrenmiştim.

Şöhret hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bu durumdan sıkıldınız mı? - Şöhret, her gün öğrendiğim ve başa çıkmaya çalıştığım bir şey. Elbette iniş çıkışlarım oluyor. Kendim hakkında da çok şey öğrendim; kendime dürüst olmayı, kendimi korumayı, kutlamayı ve gerektiğinde iddialı olmayı… Çünkü ünlü olduğunuzda hayatınızın kontrolden çıktığını hissettiğiniz zamanlar oluyor. İnsanlar sizi yargılıyor. Küçücük bir hatanız nedeniyle başlıklar ya da fikirler görüyorsunuz. İnsanlara nazik davranmaya çalıştım ama bu beni suiistimal etmelerine izin verdim anlamına gelmiyor.

Her zaman feminist miydiniz? - Evet, çünkü annemin kendi hayatını kontrol altına fazlasıyla aldığını gördüm. Annemle babam boşanmış olsalar da bu durumun negatif yönlerini asla bana yaşatmadılar. Her zaman birbirlerini desteklediler bu da bana annemdeki gücü gösterdi. Genç yaştayken insanlar arasında bir köprü olmak istediğimi anladım. Böylece de feminist olmayı seçtim.

Her şeyi tasarlayabilseydiniz, ilk olarak ne yapmak istediniz?



- Yaşamım boyunca her zaman yaratıcı özgürlüğümü kullanabileceğim bir noktaya gelmek ve hayatımı şekillendirmede daha fazla güç sahibi olmak istedim. Umuma açık bir çalışma alanı ya da tema parkı tasarlamak içimden geçer mesela. Her zaman ilginç fikirlerim olmuştur. Tema parkları ve rollercoasterlar’ı severim. İnsanların yarattığı böyle ayrı dünyalar, ilgimi çekiyor.