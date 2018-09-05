Gigi Hadid ve Bella Hadid Serena Williams maçında
ntv.com.tr
Tenis hayranı olan süper model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid, Serena Williams maçını seyretti. İkilinin birbirinin kopyası olan tenis maçı stili dikkat çekti.
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Süper model kardeşler Gigi Hadid (23) ve Bella Hadid (21), Serena Williams ile Karolina Pliskova’nin tenis müsabakasında seyirciler arasındaki yerini aldı.
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New York’taki USTA Billie Jean King National Tennis Center’da yer alan Arthur Ashe Stadyumu’nda yapılan maçta iki kardeş heyecandan yerinde duramadı.
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Serena Williams hayranı olan Hadid’ler, ünlü tenisçiyi desteklerken zaman zaman yerlerinden kalktı.
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Gigi ve Bella Hadid’in tenis stili de dikkat çekti.
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Model kardeşler, tenis maçı izlemeye, sol omuzlarını açıkta bırakan ‘boyfriend gömlek’lerle katıldı.
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Kardeşlerin birbirinin kopyası olan stili, büyük beğeni topladı.
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Hadid kardeşler, Victoria's Secret da dahil olmak üzere dünyanın en prestijli markaları için podyuma çıkıyorlar.
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Birçok kez aynı podyuma da çıkan kardeşler, 2016 yılında “yılın modeli” olmak için yarışmıştı.
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İngiliz Moda Ödülleri (British Fashion Awards) gecesinde Uluslararası Yılın Modeli yarışmasının kazananı Gigi Hadid olmuştu.
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Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Balmain, Marc Jacobs, Topshop ve Dior gibi pek çok uluslararası markanın kampanyasında yer alan kardeşlerden Gigi Hadid 13 milyon dolar, Bella Hadid ise 3 milyon dolarlık servete sahip.
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Twitter ve Instagram’da milyonlarca takipçiye sahip olan kardeşler skandalları, sevgilileri ve servetleriyle adlarından söz ettiriyorlar.
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12İşte Hadid kardeşlerin tenis maçı seyirci koltuklarından yansıyan görüntüleri...
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