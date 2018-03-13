Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrıldı

“Ancak bu acıklı bir ayrılma öyküsü değil. İkisinin aldığı ortak bir karar, gelecekte yeniden bir araya gelme fikrine kimse olumsuz bakmıyor, ama onların hayatlarında yapmak istedikleri şeyler birbirinden farklı. Kafalarında farklı bir planlar var" ifadelerini kullandı.