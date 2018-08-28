Gigi Hadid ve Zayn Malik Kurban Bayramı’nı birlikte kutladı

25 yaşındaki müzisyen, daha önce verdiği bir röportajda, “İbadetlerimi düzenli olarak yerine getiremesem de İslam inancıyla yetiştirildim. Bu yüzden inancım her zaman benimle beraber var olacak. Ancak ben sadece benim. Dini inancım ya da kültürel kökenimle tanımlanmak istemiyorum” İfadelerini kullanmıştı.