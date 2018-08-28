Gigi Hadid ve Zayn Malik Kurban Bayramı’nı birlikte kutladı
ntv.com.tr
Filistin kökenli bir babaya sahip olan süper model Gigi Hadid, Kurban Bayramı’nda Pakistan asıllı erkek arkadaşı Zayn Malik’in ailesini ziyaret etti.
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1Gigi Hadid, Kurban Bayramı’nda üç yıldır beraber olduğu sevgilisi Zayn Malik’in ailesiyle vakit geçirdi.
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2Şarkıcı Malik'in kız kardeşi Waliyha Azad, Instagram sayfasında o gece çekilen fotoğrafları "Kurban Bayramı mübarek olsun" notuyla birlikte paylaştı.
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Fotoğraflarda Waliyha Azad, Zayn Malik ve Gigi Hadid'in yanı sıra Malik'in annesi Trisha Malik de yer aldı.
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Hadid ve Malik, bayramı şarkıcının annesinin verdiği “kurta” adı verilen Pakistan’a ait geleneksel kıyafetler giyerek kutladı.
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Zayn Malik, Pakistanlı Müslüman bir baba ile sonradan İslam’ı seçen İngiliz ve İrlanda kökenli bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi.
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25 yaşındaki müzisyen, daha önce verdiği bir röportajda, “İbadetlerimi düzenli olarak yerine getiremesem de İslam inancıyla yetiştirildim. Bu yüzden inancım her zaman benimle beraber var olacak. Ancak ben sadece benim. Dini inancım ya da kültürel kökenimle tanımlanmak istemiyorum” İfadelerini kullanmıştı.
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Gigi Hadid, dini inançlarını çok fazla göz önünde yaşamasa da kardeşi Bella, babasının her zaman dindar olduğunu ve çocukken birlikte dua ettiklerini söylemişti.
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