Gigi Hadid’den itiraf: Suçlu hissediyorum, çünkü ailem zengin
ntv.com.tr
Ünlü süper model Gigi Hadid, varlıklı bir aileden geldiği için kendini ayrıcalıklı hissettiğini, bu nedenle de modellik mesleğine başlarken suçluluk duygusu taşıdığını söyledi.
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Gigi Hadid, dünyaca ünlü bir süper model olmasının yanı sıra eski model ve Real Housewives of Beverly Hills dizisi yıldızı Yolanda Hadid ile milyarder Muhammed Hadid’in kızı.
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23 yaşındaki Amerikalı yıldız, Vogue Avustralya’nın Temmuz 2018 sayısına hem kapak pozu verdi hem de kariyeri hakkında konuştu.
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Hadid, verdiği röportajda, modellik kariyerine başlarken büyük suçluluk hissettiğini, çünkü ayrıcalıklı bir aileden geldiğini belirtti.
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Ünlü model, “Ayrıcalıklı bir aileden geldiğimi biliyorum, dolayısıyla bu işe başladığımda bu ayrıcalık bana büyük suçluluk duygusu hissettirdi” dedi.
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“Her zaman büyük bir iş ahlakına bağlı kaldım” diyen Hadid, “Çünkü ailem yokluktan geliyordu ve onları onurlandırmak için çalıştım” ifadesini kullandı.
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Hadid, çok çalışmak için baskı altında hissettiğini, çünkü pek çok modelin kariyerini şanssız olan ailelerine yardım etmek için seçtiğini belirtti.
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Daha iki yaşındayken Guess markası için modellik yapan Hadid, modellik kariyerine 2011 yılında başladı, 2013’te IMG ajansına yazıldı.
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Ünlü model bugüne kadar Chanel, Victoria's Secret ve Versace gibi büyük markalar için podyuma çıktı.