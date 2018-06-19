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Gigi Hadid’den itiraf: Suçlu hissediyorum, çünkü ailem zengin

ntv.com.tr

Ünlü süper model Gigi Hadid, varlıklı bir aileden geldiği için kendini ayrıcalıklı hissettiğini, bu nedenle de modellik mesleğine başlarken suçluluk duygusu taşıdığını söyledi.

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    Gigi Hadid, dünyaca ünlü bir süper model olmasının yanı sıra eski model ve Real Housewives of Beverly Hills dizisi yıldızı Yolanda Hadid ile milyarder Muhammed Hadid’in kızı.

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    23 yaşındaki Amerikalı yıldız, Vogue Avustralya’nın Temmuz 2018 sayısına hem kapak pozu verdi hem de kariyeri hakkında konuştu.

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    Hadid, verdiği röportajda, modellik kariyerine başlarken büyük suçluluk hissettiğini, çünkü ayrıcalıklı bir aileden geldiğini belirtti.

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    Ünlü model, “Ayrıcalıklı bir aileden geldiğimi biliyorum, dolayısıyla bu işe başladığımda bu ayrıcalık bana büyük suçluluk duygusu hissettirdi” dedi.

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    “Her zaman büyük bir iş ahlakına bağlı kaldım” diyen Hadid, “Çünkü ailem yokluktan geliyordu ve onları onurlandırmak için çalıştım” ifadesini kullandı.

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    Hadid, çok çalışmak için baskı altında hissettiğini, çünkü pek çok modelin kariyerini şanssız olan ailelerine yardım etmek için seçtiğini belirtti.

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    Daha iki yaşındayken Guess markası için modellik yapan Hadid, modellik kariyerine 2011 yılında başladı, 2013’te IMG ajansına yazıldı.

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    Ünlü model bugüne kadar Chanel, Victoria's Secret ve Versace gibi büyük markalar için podyuma çıktı.

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