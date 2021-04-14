Gigi Hadid'den kızı Khai'ye nazar boncuğu

Zayn Malik ve Gigi Hadid, kızlarının dünyaha gelişini sosyal medyadan duyursalar da uzun süre ona hangi ismi koyduklarını kamuoyundan gizlediler. Malik ve Hadid uzun süre kızlarının yüzünü sosyal medya takipçilerine göstermedi. Hatta adını bile gizledi. Fakat sonra Hadid, Instagram profiline "Khai'nin annesi" yazarak kızının adını da duyurmuş oldu. Fakat, kızının yüzünü sosyal medyada göstermemekte kararlı.

SEÇİLMİŞ KİŞİ ANLAMINA GELİYOR



Khai kelimesinin sözlük anlamının seçilmiş kişi ya da asil kişi, asalet anlamına geldiği belirtildi. Khai ismi, Gigi Hadid'in kardeşi Bella'nın ikinci adı ile de benzerlik gösteriyor.