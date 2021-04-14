Gigi Hadid'den kızı Khai'ye nazar boncuğu

Gigi Hadid, kızı Khai ve babası Mohamad Hadid ile birlikte müze gezdi. Khai'nin bilekliğindeki nazar boncuğu dikkat çekti.

14.04.2021 - 13:21

Gigi Hadid'den kızı Khai'ye nazar boncuğu - 1
Geçtiğimiz eylül ayında ilk kez anne olan top model Gigi Hadid, kızı Khai ve babası Mohamad Hadid ile birlikte müze gezdi. Hadid'in, One Direction grubuyla şöhrete kavuşan sonra kariyerine solo olarak devam eden Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Khai de böylece henüz yedi aylıkken ilk kültürel gezisini de yapmış oldu.

Gigi Hadid'den kızı Khai'ye nazar boncuğu - 2
Gigi Hadid, babası ve kızıyla çıktığı kültür gezisinde çekilen fotoğraf ve videolarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Gigi Hadid'den kızı Khai'ye nazar boncuğu - 3
Hadid, kızı Khai'nin yüzünü sosyal medyada göstermeme kuralını yine bozmadı. Sadece, kızının dedesi Mohamad Hadid'in elini tutan bir fotoğrafını paylaştı.

Gigi Hadid'den kızı Khai'ye nazar boncuğu - 4
Minik bebeğin kolunda adının yazılı olduğu künye ve üzerindeki nazar boncuğu da dikkatlerden kaçmadı.

Gigi Hadid'den kızı Khai'ye nazar boncuğu - 5

Zayn Malik ve Gigi Hadid, kızlarının dünyaha gelişini sosyal medyadan duyursalar da uzun süre ona hangi ismi koyduklarını kamuoyundan gizlediler. Malik ve Hadid uzun süre kızlarının yüzünü sosyal medya takipçilerine göstermedi. Hatta adını bile gizledi. Fakat sonra Hadid, Instagram profiline "Khai'nin annesi" yazarak kızının adını da duyurmuş oldu. Fakat, kızının yüzünü sosyal medyada göstermemekte kararlı. 

SEÇİLMİŞ KİŞİ ANLAMINA GELİYOR


Khai kelimesinin sözlük anlamının seçilmiş kişi ya da asil kişi, asalet anlamına geldiği belirtildi. Khai ismi, Gigi Hadid'in kardeşi Bella'nın ikinci adı ile de benzerlik gösteriyor.

Gigi Hadid'den kızı Khai'ye nazar boncuğu - 6
Gigi Hadid'in müze ziyaretinden fotoğraflar...
Gigi Hadid'den kızı Khai'ye nazar boncuğu - 7
Gigi Hadid'den kızı Khai'ye nazar boncuğu - 8
Gigi Hadid'den kızı Khai'ye nazar boncuğu - 9
Gigi Hadid'den kızı Khai'ye nazar boncuğu - 10
Gigi Hadid'den kızı Khai'ye nazar boncuğu - 11
Gigi Hadid'den kızı Khai'ye nazar boncuğu - 12
Gigi Hadid'den kızı Khai'ye nazar boncuğu - 13

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