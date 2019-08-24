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Gigi Hadid'den mülteci çağrısı

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, UNICEF’le ilgili çalışmalarını sosyal medyadan yayınladı. Mültecileri ziyaret ettiğini dile getiren Hadid destek istedi.

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    Son dönemde hırsızlık olayıyla gündeme gelen Gigi Hadid, Bangladeş’teki yardıma muhtaç insanlara destek çağrısı yaptı.


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    Hadid paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Rohingya’daki mültecilerin halini gördüm. Orası dünyanın en büyük mülteci kampı"


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    "500 binden fazlası çocuk olmak, 1 milyon kişi var. Lütfen farkındalık yaratalım. Bir kuruş bile çok değerli..”
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    Öte yandan geçtiğimiz günlerde kardeşi Bella Hadid ve arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda tatile giden Hadid hırsızlık olayı yaşadı.


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    Soyulduğunu söyleyen ünlü model, “Mikonos’u kimseye tavsiye etmem. Paranızı başka yerde harcayın” açıklamasını yapmıştı.
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