Gigi Hadid'den mülteci kampını ziyaret

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, Bangladeş'te bulunan UNICEF'in kurduğu Jamtoli Mülteci Kampı'nı ziyaret etti.
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Bangladeş'i ziyareti sırasında çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Gigi Hadid, mültecilerin yaşadıkları zorlukları gözler önüne serdi.
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Gigi Hadid, paylaştığı fotoğrafların altına şu notu yazdı: "Bangladeş, Cox's Bazaar'da Jamtoli mülteci kampı. Kişi sayısı 45 bin 470 .Bütün kamplarda 1.3 milyon kişi insani yardım bekliyor ve bunların yarısından fazlası çocuk."
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"Ocak- Haziran 2018'de UNICEF, 91.926 mülteci çocuğa eğitim hizmeti vermiş, 2.762 öğretmeni mülteci çocukların öğrenmesini desteklemeleri üzerinde eğitmiş, 146 bin 670 mülteci ve yerli çocuğa psikososyal faaliyetler ve/veya cinsiyete dayalı şiddet görenlere destek vermiş ve 900 binden fazla kişiye ulaşarak oral kolera aşıları, UNICEF destekli tesislerde temel sağlık hizmetleri ve Penta 3 aşısı ile difteri ve boğmaca gibi hayatı tehdit eden hastalıklara karşı koruma sağlamıştır."
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"Bugün genç-yaşlı tüm kadınlar için güvenilir olan 'kadın/çocuk dostu' bölgelerden biri olan Jamtoli Kampı'nda, kişisel hijyen, dikiş dikmek gibi temel eğitimlerin olduğu ve bunların diğer kadınlarla paylaşıldığı yerdeyiz."
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"Onların hayat hikayeleri, çektiği zorlukları ve mülteci kampında olmanın faydaları, neye ihtiyaçları olduğunu ve geleceklerinden neler beklediklerini konuştuk. Kadınların güçlü duruşları, cesaretleri, öğrenmeye ve kendileri ile çocuklarının yaşamlarını daha iyi yapmaya çalışmaları bizi etkiledi ve gururlandırdı."