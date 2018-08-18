Gigi Hadid'den mülteci kampını ziyaret

1 Bangladeş'i ziyareti sırasında çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Gigi Hadid, mültecilerin yaşadıkları zorlukları gözler önüne serdi.

2 Gigi Hadid, paylaştığı fotoğrafların altına şu notu yazdı: "Bangladeş, Cox's Bazaar'da Jamtoli mülteci kampı. Kişi sayısı 45 bin 470 .Bütün kamplarda 1.3 milyon kişi insani yardım bekliyor ve bunların yarısından fazlası çocuk."

3 "Ocak- Haziran 2018'de UNICEF, 91.926 mülteci çocuğa eğitim hizmeti vermiş, 2.762 öğretmeni mülteci çocukların öğrenmesini desteklemeleri üzerinde eğitmiş, 146 bin 670 mülteci ve yerli çocuğa psikososyal faaliyetler ve/veya cinsiyete dayalı şiddet görenlere destek vermiş ve 900 binden fazla kişiye ulaşarak oral kolera aşıları, UNICEF destekli tesislerde temel sağlık hizmetleri ve Penta 3 aşısı ile difteri ve boğmaca gibi hayatı tehdit eden hastalıklara karşı koruma sağlamıştır."

4 "Bugün genç-yaşlı tüm kadınlar için güvenilir olan 'kadın/çocuk dostu' bölgelerden biri olan Jamtoli Kampı'nda, kişisel hijyen, dikiş dikmek gibi temel eğitimlerin olduğu ve bunların diğer kadınlarla paylaşıldığı yerdeyiz."