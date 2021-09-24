Gigi Hadid'den sosyal mesafe uyarısı: Siz selfie çekerken ben arkanızda zıplarım

Üst üste davetlere ve defilelere katılan ünlü manken Gigi Hadid, kendisiyle selfie çektirmek isteyen hayranlarına Twitter’dan uyarıda bulundu: Lütfen sosyal mesafeye uyun, selfie çekerken ben arkanızda zıplarım.

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24.09.2021 - 10:37





ABD’li ünlü manken Gigi Hadid ve sevgilisi, şarkıcı Zayn Malik geçen yıl bir kız çocuğu sahibi oldu. 26 yaşındaki manken, hamilelik kilolarını atıp forma girdikten sonra da peş peşe defilelerde podyuma çıkmaya ve davetlerde boy göstermeye başladı.

Bu hafta bir yaşına giren kızını babasına bırakıp defileler için ülkeler arası yolculuklar da yapan Gigi Hadid, gittiği her yerde hayranlarının kendisiyle selfie çekmek istemesinden rahatsız oldu.

Pandemide yanına iyice yaklaşıp selfie çeken hayranlarının kendisine corona virüs bulaştırabileceğinden korkan manken uyarıda bulunmak zorunda kaldı.





Gigi Hadid, kendisiyle selfie çektirmek isteyen hayranlarına Twitter hesabından yaptığı nazik uyarıda bulundu.





Hadid “Biliyorsunuz dünya çapında bir salgın yaşanıyor. Ama diğer yandan da üst üste gerçekleştirilen moda haftalarında peş peşe defileler düzenleniyor. Ben de bu defilelerde podyuma çıkıyorum ve bu nedenle yaptığım yolculuklarda siz güzel hayranlarımla karşılaşıyorum. Sizden ricam benimle selfie çektirirken salgına karşı sosyal mesafe kuralına uyarak benden uzakta durmanız" dedi.

26 yaşındaki model ayrıca bir öneride de bulunarak "Benimle selfie çektirirken lütfen aramızda biraz boşluk bırakın. Merak etmeyin siz selfie çekerken ben arkanızda zıplayarak görüntüde yer alırım. Beni anlayışla karşıladığınız için çok teşekkür ederim” dedi.