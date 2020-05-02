Gigi Hadid:Kendi koşullarımızla açıklamak isterdik

Gigi Hadid annesi Yolanda Hadid'in açıklamasından sonra hamileliğiyle ilgili sessizliğini bozdu. Zayn Malik ile bebek heyecanı yaşadıklarını söyleyen 25 yaşındaki model sitem etti: Kendi koşullarımızla açıklamak isterdik.

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02.05.2020 - 11:58

Sevgilisi Zayn Malik ile ilk bebek beklediklerini doğrulayan Gigi Hadid, Tonight Show with Jimmy Fallon şovuna bir röportaj verdi.

Hadid, hamileliğini kutlayan Jimmy Fallon’a “Çok teşekkür ederim. Tahmin edebileceğin gibi kendi koşullarımız ile açıklamayı yapmak isterdik ama herkesin iyi dilekleri ve desteği konusunda çok mutluyuz, minnettarız ve heyecanlıyız” diye cevap verdi.

Dünyanın en çok kazanan mankenleri arasında olan genç model, “Her anını dolu dolu yaşamaya çalışıyorum. Özellikle bu zamanlarda, evde beraber olmak ve deneyimin tadını çıkarmak çok güzel” dedi.

Röportaj sırasında doğum günü pastasının aşermelerinden esinlendiğini itiraf eden Hadid, “Sadece bagellara aşeriyorum. Her gün bagel yiyorum. Bu nedenle pastamın da bagel olması beni çok heyecanlandırdı” dedi.

Buddy Valastro’nun pastasını yaptığını öğrenince ağladığını söyleyen Hadid, pasta ustasının ve şovunun hayranı olduğunu belirtti. Ağlamasının sebebinin hormonları veya karantina süreci olabileceğini söyleyen Hadid, yine de mutlu olduğunu belirtti.

Bu açıklamalardan bir gün sonra 25 yaşındaki model makarnaya aşerdi. Hadid; bol krema soslu ve peynirli makarnayı sosyal medya hesabından paylaştı.





Bebek haberinin resmileşmesiyle Hadid'in Paris Moda Haftası sırasında çıktığı defilede hamileliğinin ilk dönemlerinde olduğu ortaya çıktı.