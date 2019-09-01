Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin acı günü
İki ünlü model kardeş Gigi Hadid ve Bella Hadid, çocukluklarından beri çok yakın oldukları anneannelerini kaybetti. Hadid kardeşler, sosyal medyadan anneanneleriyle ilgili duygularını ve fotoğraflarını paylaştı.
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Moda dünyasının iki ünlü kardeşi Gigi ve Bella Hadid, çocukluklarından beri çok yakın oldukları anneannelerini kaybetti.
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2Gigi, Bella ve Anwar Hadid'in anneanneleri Ans Van den Herik, 78 yaşında hayata veda etti.
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3Hadid kardeşlerin kendisi de eski bir model olan anneleri Yolanda Hadid, ölüm haberini sosyal medya takipçilerine duyurdu
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4Yolanda Hadid, "Sensiz yaşamı hayal edemiyorum. Huzur içinde uyu benim koruyucu melek annem. Beni sevdiğin için ve bugün olduğum kadın haline getirdiğin için teşekkür ederim. Melek kanatlarında uzaklara gittin ama her zaman kalbimde olacaksın. Sensiz hayatı hayal bile edemiyorum. Ama fısıltılarını ağaçlarda duymak, sevgini rüzgarın nazik esintisinde duymak için dua edeceğim. Seni en çok özlediğim zamanlarda güzel anılarımız seni bana yaklaştıracak" diye yazdı.
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5Bella ve Gigi Hadid, Hollanda'da yaşayan ve bir süredir kanser tedavisi gören anneannelerini sık sık ziyaret ediyordu.
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6İki kardeş de acı haberin ardından anneanneleriyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
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7Gigi Hadid, anneannesiyle çekilen çocukluk fotoğrafını Instagram’da paylaşarak, “Cennette huzur içinde uyu” mesajını yazdı.
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Bella Hadid de anneannesiyle birlikte çekilen fotoğraflarına, “Sonsuza dek” notunu yazdı.