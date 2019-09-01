Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin acı günü

4

Yolanda Hadid, "Sensiz yaşamı hayal edemiyorum. Huzur içinde uyu benim koruyucu melek annem. Beni sevdiğin için ve bugün olduğum kadın haline getirdiğin için teşekkür ederim. Melek kanatlarında uzaklara gittin ama her zaman kalbimde olacaksın. Sensiz hayatı hayal bile edemiyorum. Ama fısıltılarını ağaçlarda duymak, sevgini rüzgarın nazik esintisinde duymak için dua edeceğim. Seni en çok özlediğim zamanlarda güzel anılarımız seni bana yaklaştıracak" diye yazdı.