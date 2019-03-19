Gigi ve Bella Hadid'den Yeni Zelanda tepkisi
Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid ve kardeşi Gigi Hadid, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına sessiz kalmadı.
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1Dünyaca ünlü ABD'li model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid, Yeni Zelanda'da 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından, taziye mesajları yayınladı.
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Süper modeller paylaştıkları bir illüstrasyonun altına "Burası sizin eviniz ve güvende olmalıydınız" yazdı.
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3Gigi Hadid "Dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerimi düşünüyorum. Terörün dini yoktur" dedi.
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4Bella Hadid ise "Yaşananlarda gerçekten inanamıyorum. Bu durum beni hasta ediyor. Hayatını kaybedenler için dua ediyorum" diye yazdı.
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5Son olarak Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Yeni Zelanda saldırısının ardından dünya medyasına söylemlerinden dolayı tepki gösterdi. Martin dünya medyasını, 50 kişiyi öldüren Brenton Tarrant'ı Müslüman olmadığı için terörist olarak değil de saldırgan olarak yazmakla suçladı. Dünyadaki iki yüzlülüğe dikkat çeken Martin şu ifadeleri kullandı: "Bir adam namaz kılan 40’tan fazla insanı öldürüp 20 tanesini de yaraladı." "Tüm uluslararası medya onu terörist olarak değil saldırgan ya da radikal olarak nitelendirdi. Neden? Çünkü Müslüman değil" ifadelerini kullandı.