Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'in 100 milyon dolarlık malikanesi yıkılıyor

Haberler 23.03.2022 - 10:15
ABD'li manken kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid 2011'de Los Angeles Bel Air'de satın aldığı arsaya 100 milyon dolarlık bir malikane inşa ettiriyordu.
Ancak yapının neredeyse yarısının kaçak olduğu ve toprak kayması nedeniyle aşağıdaki evlerin üzerine düşme riski nedeniyle yıkım karar çıktı.
Süperlüks malikanenin önceki gün yıkımına başlandı.
Hadid geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelmiş önce İstanbul ardından Bodrum'da konaklamıştı.
İşte Hadid'in yıkım kararı verilen malikanesinden diğer kareler...