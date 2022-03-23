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Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'in 100 milyon dolarlık malikanesi yıkılıyor

ABD'li manken kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'in inşası süren 100 milyon dolarlık malikanesinin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkımına başlandı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)

Haberler 23.03.2022 - 10:15

Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'in 100 milyon dolarlık malikanesi yıkılıyor - 1

ABD'li manken kardeşler Gigi ve 'in babası Mohamed Hadid 2011'de Los Angeles Bel Air'de satın aldığı arsaya 100 milyon dolarlık bir malikane inşa ettiriyordu.


Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'in 100 milyon dolarlık malikanesi yıkılıyor - 2

Ancak yapının neredeyse yarısının kaçak olduğu ve toprak kayması nedeniyle aşağıdaki evlerin üzerine düşme riski nedeniyle yıkım karar çıktı.


Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'in 100 milyon dolarlık malikanesi yıkılıyor - 3

Süperlüks malikanenin önceki gün yıkımına başlandı.

Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'in 100 milyon dolarlık malikanesi yıkılıyor - 4

Hadid geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelmiş önce İstanbul ardından Bodrum'da konaklamıştı. 

İşte Hadid'in yıkım kararı verilen malikanesinden diğer kareler...

Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'in 100 milyon dolarlık malikanesi yıkılıyor - 5
Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'in 100 milyon dolarlık malikanesi yıkılıyor - 6
Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'in 100 milyon dolarlık malikanesi yıkılıyor - 7
Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'in 100 milyon dolarlık malikanesi yıkılıyor - 8
Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'in 100 milyon dolarlık malikanesi yıkılıyor - 9

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