Gillian Anderson hayranlarından korunmak için asistan tuttu

Yıldız oyuncu Gillian Anderson, sosyal medya hesapları erkek hayranlarından gelen fotoğraf ve mesajlarla dolup taştığı için bunlardan korumak için bir asistan tuttu.

The Sun’a Anderson, taciz mesajlarını taramak için bir asistanı olduğunu, böylece bu çirkin mesajları kendisinin görmesine gerek olmadığını söyledi.





