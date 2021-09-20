Gillian Anderson hayranlarından korunmak için asistan tuttu

The Crown dizisindeki rolüyle 73. Emmy Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Gillian Anderson sosyal medya hesaplarına erkek hayranlarından gelen mesaj ve fotoğraflar için bir asistan tuttuğunu açıkladı.

20.09.2021 - 10:07

Gillian Anderson hayranlarından korunmak için asistan tuttu - 1
Yıldız oyuncu Gillian Anderson, sosyal medya hesapları erkek hayranlarından gelen fotoğraf ve mesajlarla dolup taştığı için bunlardan korumak için bir asistan tuttu.


Gillian Anderson hayranlarından korunmak için asistan tuttu - 2
The Sun’a Anderson, taciz mesajlarını taramak için bir asistanı olduğunu, böylece bu çirkin mesajları kendisinin görmesine gerek olmadığını söyledi.


Gillian Anderson hayranlarından korunmak için asistan tuttu - 3
Anderson, “Artık bu şeyleri gözden geçiren bir asistanım var…”


Gillian Anderson hayranlarından korunmak için asistan tuttu - 4
Uzun yıllar X Files dizisinde Dana Scully rolüyle seyirci karşısına çıkan Anderson, son zamanlarda The Crown ile gündemdeydi.


Gillian Anderson hayranlarından korunmak için asistan tuttu - 5
The Crown’da Margaret Thatcher performansıyla beğeni toplayan Anderson, 73. Emmy Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

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