"Gırgıriye" aynı adla 46 yıl sonra sahnede. Müzikal için geri sayım başladı

İlk olarak gazeteci ve yapımcı Egemen Bostancı'nın siparişi üzerine "Artiz Mektebi" müzikalini yazdığını dile getiren Gezen, "O müzikal tutunca bana, 'bir tane daha böyle bir şey yapalım' dedi. Ben de Gırgıriye filmini yazdım" dedi ve ekledi:

"Hikayeyi Romeo ve Juliet'ten aldım. Orada Montague ve Capulet aileleri vardır. İki düşman ailenin kızıyla oğlu birbirine aşıktır. Bu klasik, bugüne kadar çekilen bütün aşk filmlerinin temasıdır."