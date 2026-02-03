"Gırgıriye" aynı adla 46 yıl sonra sahnede. Müzikal için geri sayım başladı
03.02.2026 16:09
AA
Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden "Gırgıriye" aynı adla Müjdat Gezen imzasıyla müzikal olarak tiyatro sahnesine uyarlanıyor.
Türk sinemasına damga vuran filmlerden biri olan "Gırgıriye" 46 yıl sonra aynı adla müzikal olarak tiyatroya uyarlanıyor. Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği "Gırgıriye" müzikali için çalışmalar başladı.
İLK OKUMA PROVASI YAPILDI
Müzikalin ilk okuma provası, İstanbul Ataşehir'deki İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde gerçekleştirildi.
Okuma provasında konuşan Müjdat Gezen, "Gırgıriye"de uzun yıllar dünyada Roman toplumunun eksilmesini ve ezilmesini, oyunun içerisinde komik bir şekilde anlattıklarını söyledi.
İlk olarak gazeteci ve yapımcı Egemen Bostancı'nın siparişi üzerine "Artiz Mektebi" müzikalini yazdığını dile getiren Gezen, "O müzikal tutunca bana, 'bir tane daha böyle bir şey yapalım' dedi. Ben de Gırgıriye filmini yazdım" dedi ve ekledi:
"Hikayeyi Romeo ve Juliet'ten aldım. Orada Montague ve Capulet aileleri vardır. İki düşman ailenin kızıyla oğlu birbirine aşıktır. Bu klasik, bugüne kadar çekilen bütün aşk filmlerinin temasıdır."
"GIRGIRİYE'NİN HİKAYESİNİ İLK TÜRKER İNANOĞLU GÖRDÜ"
"Gırgıriye'nin hikayesini ilk Türker İnanoğlu gördü" diyen Müjdat Gezen, "Romeo ve Juliet'in hikayesini yaptım. Ama Sulukule'de geçiyor' deyince, İnanoğlu da 'Yarın film yapalım' dedi. 15 gün sonra çekimlere başladık. Güzel bir film çektik. Aslında hikaye bir piyesti" ifadelerini kullandı.
"BENİ ÇOK HEYECANLANDIRAN BİR PROJE"
"Gırgıriye"nin kendisini çok heyecanlandıran bir proje olduğunu belirten Gülben Ergen, "Kenan Işık ve Haldun Dormen'le oynadığım Dadı dizisinden sonra beni en çok heyecanlandıran şey 'Gırgıriye' müzikali oldu. Gırgıriye, Hababam, bunlar bizim çocukluğumuz, klasiklerimiz" dedi.
Müzikalde, filmde Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı “Güllü” rolünü canlandıracak olan Ergen, "Güllü rolününü benim için olması çok heyecan verici. Oyunda annemi Perran Kutman'ın oynayacak olması da benim hem oyunculuk hem de sahne kariyerimde çok değerli ve çok güzel bir iş" ifadelerini kullandı.
DEV KADRO SAHNEDE
"Gırgıriye" müzikalinin kadrosunda; Müjdat Gezen ve Gülben Ergen'in yanı sıra Bülent Ersoy, Perran Kutman, Uğur Dündar, Ceyhun Fersoy, Defne Yalnız ve Şeyla Halis yer alacak.
Filmde Gezen'in canlandırdığı "Darbukatör Baryam" karakterine müzikalde Baryam"a Ceyhun Fersoy hayat verecek.
Seneler sonra sahneye dönecek olan Perran Kutman, filmdeki "Güllü’nün annesi Sabahat" rolünü müzikalde bir kez daha oynayacak. Müzikalde assolist rolünü ise Bülent Ersoy oynayacak.